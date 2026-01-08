Policiales

Tiene que aparecer: solicitan ayuda para localizar a una menor de 15 años

La Jefatura de Policía de Durazno emitió un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una menor de edad que se encuentra en paradero desconocido

Se trata de Lourdes Belén Graciuso Rodríguez, de 15 años, “quien se encuentra ausente de su domicilio y cuyo paradero se desconoce”, reza la misiva.

La adolescente es de estatura media, complexión delgada y cabello castaño oscuro. El texto describe que “al momento de su desaparición vestía short negro, buzo negro y championes negros”. No detalla desde cuándo se encuentra ausente, ni en qué lugar del departamento reside

Cualquier información que contribuya a localizar a la joven debe comunicarse al Servicio de Emergencias 911, a los teléfonos de la Jefatura de Policía de Durazno: 2030-8000 o 2030-800, o bien personalmente en cualquier comisaría del país.