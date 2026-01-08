Tiene que aparecer: solicitan ayuda para localizar a una menor de 15 años

La Jefatura de Policía de Durazno emitió un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una menor de edad que se encuentra en paradero desconocido
Se trata de Lourdes Belén Graciuso Rodríguez, de 15 años, “quien se encuentra ausente de su domicilio y cuyo paradero se desconoce”, reza la misiva.
La adolescente es de estatura media, complexión delgada y cabello castaño oscuro. El texto describe que “al momento de su desaparición vestía short negro, buzo negro y championes negros”. No detalla desde cuándo se encuentra ausente, ni en qué lugar del departamento reside
Cualquier información que contribuya a localizar a la joven debe comunicarse al Servicio de Emergencias 911, a los teléfonos de la Jefatura de Policía de Durazno: 2030-8000 o 2030-800, o bien personalmente en cualquier comisaría del país.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]