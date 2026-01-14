Anuncios del Mides: Civila habló de “personas menstruantes” y Da Silva lo llamó “pelotudo”

Política

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, encabezó en la jornada de este martes una instancia en la que se presentaron “44 hitos de gestión” de la cartera y se anunció una ampliación de los beneficios para las familias que tienen la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

Las principales novedades son el aumento en un 25% en 2026 y 2027 y un 50% en 2028 y 2029 del Bono Crianza para los hogares que tienen la TUS simple y el incremento de 50% para aquellos hogares de mayor vulnerabilidad que tienen la TUS doble.

Además, se anunció la implementación de la Canasta Higiénica Menstrual, un elemento que se aprobó en el Presupuesto Nacional en 2025. Consiste en una transferencia de dinero destinada a la adquisición de productos de higiene menstrual, que beneficiará a 82.806 personas, según la cartera.

Durante la rueda de prensa posterior al anuncio, Civila comentó que el 60% de las “personas menstruantes”, es decir “mujeres en edad reproductiva y varones trans de entre 12 y 50 años”, ya habían recibido el beneficio. “Durante esta semana, se va a completar el 100% de las personas abarcadas por estas políticas”, agregó.

Luego de la presentación, el senador nacionalista Sebastián Da Silva salió al cruce del ministro de Desarrollo Social en las redes sociales. “Un ministro uruguayo dice ‘persona menstruante’. No se puede ser tan pelotudo para realizar un anuncio público”, escribió.

Además, adjuntó una captura de pantalla de una búsqueda en la web de la Real Academia Española (RAE), que decía que el término en cuestión no se encontraba en el diccionario.

