Mides anunció implementación de la Canasta Higiénica Menstrual y aumento de Bono Crianza

Política

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció la implementación de la Canasta Higiénica Menstrual, elemento que se aprobó en el Presupuesto Nacional el año pasado.

Se trata de una transferencia monetaria destinada a la adquisición de productos de higiene menstrual, dirigida a “personas menstruantes de 12 a 50 años pertenecientes a hogares beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social [TUS]”. De acuerdo con la cartera, esta medida beneficiará a unas 82.806 personas.

“Se orienta a los hogares más pobres del país, los cuales a su vez concentran una mayor presencia de menores”, señala el comunicado del Mides. Esta canasta tendrá un valor anual de $ 1.200 por persona, que se efectiviza en pagos mensuales de $100.

Por otro lado, a partir de este año también rige un aumento en el Bono Crianza, medida que “refuerza los ingresos de los hogares más vulnerables con embarazadas y niños pequeños” y “contribuye al desarrollo infantil temprano”. Esta prestación llegará a más de 30.000 niños de 0 a 3 años y embarazadas.

“La inversión en los primeros años es la política social más costo-efectiva para reducir la pobreza futura”, remarca en tal sentido la Secretaría de Estado.

Así, el incremento en los hogares con TUS doble (es decir, de mayor vulnerabilidad) será de 50%, lo que implica un apoyo de $ 3.339 mensuales por beneficiario a partir de este año. En tanto, los hogares con TUS simple tendrán un incremento de 25% del Bono Crianza este 2026 y 2027 (lo que se traduce en $ 2.783 por beneficiario) y de 50% para 2028 y 2029.

“Las medidas vinculadas al aumento de prestaciones sociales tendrán un gran impacto en los hogares uruguayos más pobres con menores a cargo”, finaliza el Mides.