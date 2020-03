Anuncio del cacerolazo es “arrebatado” y “genera un clima que no ayuda”, según Mieres

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionó este lunes la decisión de la Interscial, el conjunto de organizaciones sociales que integra el PIT-CNT, de convocar a un apagón masivo y un cacerolazo por considerar "muy insuficientes" las medidas que ha adoptado el Gobierno por el impacto del coronavirus en la economía, el trabajo y la seguridad social.

"No estamos criticando las medidas que ha asumido el gobierno, sino que decimos que son muy insuficientes para atacar un problema como el que Uruguay va a vivir en las próximas semanas. Hemos visto otras políticas que se han tomado en otras partes del mundo, y aún sabiendo las diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo, es necesario que el Uruguay tome medidas activas para evitar que las personas con mayor debilidad no puedan hacer la cuarentena porque no tengan para comer", aseguró Fernando Pereira, presidente de la central de trabajadores, a Radio Uruguay.

Mieres dijo este lunes que las medidas planteadas por el sindicalismo le parecen un "grave error", ya que consideró que "en estos tiempos" hay que estar "espalda con espalda", "sobre todo con un gobierno que ha dialogado todo este tiempo".

"Dialogamos con el sindicato de la construcción, con el de la salud, con el PIT-CNT con el seguro de paro flexible. Propiciamos medidas de alivio, que nadie dicen que son totales. No han pasado diez días. Lo que creo que la gente no está en esa linea de patear el tablero y cuestionar el gobierno, porque esto es una cosa que nos cayó del cielo. Debemos mantener la serenidad y no convocar a la protesta", dijo Mieres en declaraciones a Fácil Desviarse, de FM Del Sol

El jerarca comentó que la realidad económica que el país tenía "ya no está más", pero "no está más en ningún país del mundo".

"Salir de buenas a primeras, cuando recién transcurrieron diez días, días con no sé cuántas medidas para enfrentar la situación me parece arrebatado, sin ningún tipo de reconocimiento a lo que se está haciendo. Es raro porque hemos dialogado con el PIT-CNT", comentó.

Mieres dijo que la convocatoria es "desproporcionada e insólita", y que "busca generar un clima que muy poco ayuda a salir de la situación".

"Son tiempos de espalda con espalda, de paciencia, acompañamiento, y de no poner circunstancias de ataque y protesta social. Me parece que hay que ubicarse en la situación en la que estamos. Nadie es responsable. Sí hay que decir que este país estaba muy frágil, y que venía desde años atrás con fragibilidad laboral. Y en esos años no vi tan rápido al PIT-CNT para convocar a un caceroleo", cuestionó.

"El Frente Amplio gobernó hasta hace veinte días, y si estuviera gobernando no sería responsable del coronavirus. No se me ocurriría nunca salir a los diez días a hacer manifestación de protestas y movilización. No va por ahí, no es la lógica y no es al talante. La enorme mayoría de los uruguayos no van a tener esta reacción", sentenció.

