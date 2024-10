Locales

Anuncian paro general de transporte el próximo miércoles si Copsa no cumple con adeudos

Montevideo Portal

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) emitió este jueves un comunicado acerca de conflicto de la empresa de ómnibus Copsa y los problemas de pago de sueldos a sus trabajadores.

El sindicato adelantó este miércoles que realizarán un paro si no se cumplen sus demandas. “Tenemos definido que si no pagan, va a haber paro general. Si no hay fecha concreta de pago, que tiene que ser a la brevedad, se va a tomar la medida”, dijo en diálogo con Montevideo Portal el dirigente de la Unott Miguel Marrero.

El comunicado de este jueves asegura que, de no cambiar la situación, el miércoles 23 de octubre convocarán un paro general de 24 horas.

Unott expresa “su absoluto rechazo a la actitud provocadora de la empresa Copsa, que además de incumplir con las obligaciones salariales con sus trabajadores-as, presiona y chantajea al gobierno nacional, poniendo de rehenes a trabajadores-as y usuarios para lograr sus cometidos propios”.

Además, el sindicato manifestó “preocupación” por el destino del dinero público brindado por el Poder Ejecutivo a la empresa, “ante la falta de controles por parte de los organismos estatales, hecho que hemos advertido en reiteradas oportunidades”.

“Exigimos el pago de los salarios y demás adeudos salariales a los trabajadores antes del próximo miércoles 23 de octubre de 2024”, sostiene Unott.

También exige “el compromiso firmado de la empresa de volcar los recursos recibidos por el complemento de boletos de estudiantes para pago de salario y el compromiso firmado por el Poder Ejecutivo de no otorgar el siguiente pago a la empresa si esta anteriormente no pago lo adeudado a los trabajadores”.

De no cumplirse estas condiciones, Unott realizará el paro el miércoles que viene.

El pasado viernes se dio una instancia tripartita entre la Unott, la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), representantes de las empresas de transporte suburbano, y los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el MTOP.

Desde el gobierno plantearon subir el subsidio de boletos estudiantiles de 80% a 100% suburbanos, lo que no fue aceptado por Copsa.

Consultado por Montevideo Portal, el gerente general de Copsa, Javier Cardoso, sostuvo “van a seguir las negociaciones porque los requerimientos que pedían no era consistente con lo que otorgaban”.

“Te dan 1 y pretenden que pagues 100. No me pueden exigir a mí obligaciones por encima de lo que me dan”, agregó Cardoso.

