Conflicto de Copsa: rechazan propuesta del gobierno y negociación seguirá este martes

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, se refirió este lunes al conflicto de la empresa de ómnibus Copsa y los problemas de pago de sueldos a sus trabajadores.

El pasado viernes se dio una reunión tripartita entre los sindicatos Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) y la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), representantes de las empresas de transporte suburbano, y los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el MTOP.

Desde el gobierno plantearon subir el subsidio de boletos estudiantiles de 80% a 100% suburbanos, lo que no fue aceptado por Copsa; este lunes se concretó otra reunión.

En rueda de prensa, Falero aseguró que Mario Arizti, titular del MTSS, le comunicó que “se generó un cuarto intermedio hasta mañana”, por lo tanto, las negociaciones seguirán este martes.

“El gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario con este apoyo y este refuerzo extra, que no estaba previsto para este año”, dijo. “Debería resolverse el tema”, comentó, y abogó por “no seguir afectando el servicio público a pasajeros en la vía suburbana”.

Asimismo, recalcó la necesidad de que las partidas económicas del Poder Ejecutivo se dirijan a “responder el tema salarial”. “Yo no puedo aprobar un refuerzo extraordinario de presupuesto y no pedirles a aquellos que tienen adeudos salariales que lo paguen”, afirmó.

Consultado sobre posibles medidas de los trabajadores, el ministro contestó: “Espero que no”.

“Confío en que va a predominar la razonabilidad. Si estamos haciendo un esfuerzo extra en un momento que ya no hay posibilidades presupuestales, quiere decir que voluntad de gobierno hay”, sostuvo Falero.

Por su parte, Miguel Marrero, dirigente de Unott, señaló en diálogo con 970 Noticias (Radio Universal) que pensaron “que esa solución iba a servir”, en referencia a la última propuesta del gobierno, que hubiera aplicado hasta mediados de diciembre.

En la misma línea que Falero, Marrero afirmó que habría que asegurar que las partidas del Ejecutivo “fuera efectivamente para pagar salarios”. Por otro lado, aseguró que Copsa rechazó el planteo porque “no iban a aceptar este complemento con condicionamientos”.

Consultado por Montevideo Portal, el gerente general de Copsa, Javier Cardoso, sostuvo “van a seguir las negociaciones porque los requerimientos que pedían no era consistente con lo que otorgaban”.

“Te dan 1 y pretenden que pagues 100. No me pueden exigir a mí obligaciones por encima de lo que me dan”, agregó Cardoso.

