Antes de votarse la LUC, el FA volvió a criticarla por contenido y porque “no es urgente”

Política

Montevideo Portal

Terminó en la comisión especial de la Cámara de Diputados la discusión sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que a partir de la semana que viene pasará a su votación en el plenario de la cámara, para posteriormente pasar nuevamente a la de senadores, ya que se le aplicaron nuevos cambios.

En este marco, tras finalizar la discusión, diputados del Frente Amplio dieron una conferencia de prensa para ratificar que están en contra de la aprobación de este proyecto, ya que consideran que no atiende las urgencias actuales creadas por la pandemia y, además, no comparten su contenido.

La diputada Ana Olivera dijo que hubiera querido tener "otros tiempos de debate" para estos casi 500 artículos que tratan diversos temas, aunque reconoció que en base a la discusión en la comisión especial se lograron algunas modificaciones.

Olivera dijo que esta ley "es un conjunto de leyes" que modifican "más de 30 políticas públicas" y documentos enteros como "el Código Penal, el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y la ley de educación". "El conjunto de temas analizados en estos días tiene una profundidad que requeriría otro tipo de tratamiento", aseguró.

Además, Olivera llamó a que el "el conjunto de la sociedad, una vez culminada la etapa de votación en Diputados", dé la "batalla" contra los aspectos que entienda más regresivos de la LUC.

Por su parte, el diputado Alejandro "Pacha" Sánchez dijo que "la LUC no resuelve los problemas del Uruguay" y, por lo tanto, reafirmó su rechazo. "No solo no resuelve los problemas que hoy tiene la gente y necesitan de soluciones urgentes, sino que además construye nuevos problemas que no son necesario en el país", expresó.

"Hemos logrado en conjunto con las organizaciones sociales que han venido al Parlamento de la República, los organismos internacionales y la academia, modificar muchos aspectos negativos de la ley, pero aún persisten elementos que nos hacen reafirmar nuestra posición de que esta ley lo que va a hacer es recortar derechos y libertadores que hoy tenemos, como por ejemplo la posibilidad de manifestarnos, manifestar nuestras ideas, nuestras propuestas. Esta es una ley que construye la posibilidad de dar herramientas para el abuso policial pero por sobre todas las cosas para restringir nuestros derechos a manifestarnos en la vía pública", opinó.

"Esta es una ley que desafecta casi 100.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, permitiendo que esas hectáreas, que hoy estaban para uso de productores familiares, ahora puedan pasar a manos de grandes terratenientes de este país", añadió. "Esta es una ley que más allá de los cambios que se le han realizado reafirma una orientación de un gobierno que tiene una intención clara de recorte de nuestros derechos, de recorte del bienestar de nuestra gente y por supuesto de achicamiento del Estado, cuando el mundo frente al escenario del Covid ha demostrado que las mejores respuestas surgen cuando los Estados son más fuertes", añadió.

En conclusión, Sánchez señaló que la LUC "es inoportuna, es innecesaria y no es urgente".

Montevideo Portal