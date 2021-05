Antel tuvo ganancias de US$ 179 millones en 2020 y redujo su gasto operativo 8%

Economía

Montevideo Portal

En un año que estuvo caracterizado por el aumento de tráfico de datos como una consecuencia de la pandemia y sus restricciones vinculadas, Antel obtuvo una ganancia neta de $ 7.533.480, alrededor de US$ 179 millones.

En base al balance anual que fue auditado por la consultora KPMG, este lunes el diario El País informó que la empresa de telecomunicaciones uruguaya completó de esa forma 19 años consecutivos de ganancias.

Según consignó ese medio, la empresa registró un crecimiento en tráfico de datos, en cantidad de clientes y en su resultado operativo, mientras que redujo su gasto en un 8% con respecto al año anterior.

Antel presentó el margen operativo más alto de los últimos diez años, con una mejora en la rentabilidad sobre los activos de la empresa, que pasó de 9,7% en 2019 a 13,01% en 2020.

Del total de los ingresos de la firma, 45% correspondió a telefonía móvil, 40% a datos, 14% a telefonía fija y pública y 2% a otros.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo a El País que en 2020 se dieron "muchos mejores resultados" que en los últimos años, "que también fueron buenos".

El jerarca indicó que "fue un año de crecimiento en la cantidad de clientes: 5% en datos fijos, 3% en telefonía fija y 1% en cantidad de clientes de telefonía móvil",

"Fue un año muy especial para la economía uruguaya en función de la emergencia sanitaria y los distintos impactos que tuvo. Aun así, en ese contexto, o en el caso de Antel por ese contexto, fue un año de crecimiento muy fuerte en términos de tráfico, crecimiento de usuarios y mejores resultados operativos que en años de bonanza", apuntó el jerarca.

Con respectos a los gastos, Gurméndez comentó que hubo una reducción en el costo de los recursos humanos (principal rubro del gasto), que se explicó por una reducción de la plantilla laboral. En esta línea, dijo que esa baja no correspondió a ajustes salariales, sino a la reducción de 360 vínculos laborales a raíz de jubilaciones y renuncias.

Antel registró en su plantilla laboral 5.743 funcionarios al finalizar 2020, mientras que en 2019 eran 6.102.

Por su parte, la ejecución de inversiones durante 2020 se ubicó en US$ 135 millones contra los US$ 136 millones que se habían realizado el año anterior. Para 2021 se proyectan invertir US$ 152 millones en infraestructura y sistemas, más US$ 24 millones adicionales en espectro (por donde viajan las señales telefónicas).

Aumento en la morosidad

Las autoridades de Antel además destacaron que a raíz de la crisis provocada por la pandemia, hubo un aumento a considerar en la morosidad de los clientes.

Aunque se cambiaron los criterios y no se cortaron muchos servicios, la morosidad corriente (menos de 90 días de antigüedad) reflejó un incremento de 3,5% a 4,3% en servicios móviles y de 1,7% a 3,2% en servicios fijos en 2020 frente a 2019.

