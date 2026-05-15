Antel negó que ciberataque a TuID afectara a usuarios, salvo por “un conjunto acotado”

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Antel realizó un “análisis forense exhaustivo” del incidente de ciberseguridad “que implicó un acceso no autorizado” a la plataforma TuID, indicó el organismo este viernes 15.

Así, confirmó que “para la totalidad de los usuarios” de dicha plataforma “no se vieron comprometidas contraseñas, pines de firma, claves privadas asociadas a los certificados digitales, ni credenciales”. Por tanto, se determinó que “no se ha afectado la operativa ni los mecanismos de autenticación actualmente utilizados por la plataforma”.

“Esto garantiza la confiabilidad de la plataforma TuID, manteniéndose indemne el sistema de autenticación y firma electrónica avanzada”, aseveró Antel a través de un comunicado.

No obstante, el ente reconoció que la investigación sí arrojó que “un conjunto acotado” de un máximo de 163 usuarios “podría haber visto comprometidas minucias de su huella dactilar”, correspondiente al enrolamiento inicial efectuado entre febrero y octubre de 2020. Esta situación, sin embargo, “tampoco afecta para estos usuarios la confiabilidad de la plataforma”, expresó el organismo.

Antel comunicó esta situación a dichos usuarios “a efectos de atender sus consultas específicas”.

Asimismo, la mitad de dichos casos corresponde a funcionarios de la empresa, acotó el ente.

“Los enrolamientos realizados en fecha posterior a octubre de 2020 están debidamente protegidos y no se encuentran alcanzados por la situación detectada”, añadió Antel.

Finalmente, Antel manifestó que se encuentra trabajando junto a especialistas “internos y externos” en ciberseguridad y análisis forense digital, así como reforzando adicionalmente “sus mecanismos de protección, monitoreo y gestión de riesgos”. El fin, pues, es “continuar fortaleciendo la seguridad de la información y la protección de sus clientes y funcionarios”, concluyó.

Por su parte, el presidente del organismo, Alejandro Paz, manifestó en conferencia de prensa que en el último año “se incrementó por ocho” la cantidad de ciberataques que la división de Ciberseguridad enfrenta por año. “Nosotros teníamos en el entorno de 40 o 50 incidentes de ataques que necesitan tratamiento, y hoy estamos en más de 150. Se ve claramente que hay un aumento considerable en los ciberataques”, aseveró el jerarca, según consignó Subrayado (Canal 10).

De estos, “el único que fue exitoso” fue el de TuID.