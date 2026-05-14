Subsidiaria de Antel respondió ante acción de grupo hacker y dispuso “monitoreo reforzado”
La empresa HG afirmó que “las verificaciones técnicas internas no han identificado evidencia alguna de un compromiso de la infraestructura”.
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14.05.2026 11:39
Montevideo Portal
HG S.A., empresa subsidiaria de Antel, informó que inició un análisis interno y “monitoreo reforzado” luego de que el grupo de ciberdelincuentes DeadPresidents afirmara que puso a la venta en la dark web un paquete de 12 GB de datos que aseguró haber extraído de la compañía.
Según indicó en un comunicado la empresa, el equipo de ciberseguridad activó de inmediato “los protocolos de respuesta a incidentes” y dio aviso a la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática Institucional (CertUy).
“El equipo se encuentra realizando un análisis exhaustivo. Hasta el momento, las verificaciones técnicas internas no han identificado evidencia alguna de un compromiso de nuestra infraestructura, sistemas o bases de datos”, sostuvo la empresa en un comunicado.
“Tampoco se han detectado indicadores de compromiso en los activos de información de nuestros clientes ni socios de negocios”, agregó.
En cuanto a las acciones en curso, HG sostuvo que trabaja “en analizar la información externa para validar autenticidad, origen y antigüedad, así como para descartar el uso de datos históricos o intentos de desinformación”.
“En paralelo, hemos ampliado los niveles de registro y trazabilidad, activado búsquedas específicas de indicadores de compromiso y reforzado la vigilancia”, sostuvo.
“Nuestros servicios continúan operando con normalidad, priorizando la seguridad y la continuidad operativa. Los mantendremos informados oportunamente ante cualquier actualización relevante que surja”, afirmó.
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