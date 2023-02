Antecedente: cuándo fue la última vez que el Parlamento dio la ciudadanía a un extranjero

Política

Por Aníbal Falco

A iniciativa del diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, el Parlamento evalúa por estas horas otorgarle, en principio, la ciudadanía uruguaya a tres nicaragüenses a los que el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, les quitó la nacionalidad.

En diálogo con Montevideo Portal, el legislador colorado dijo que la propuesta ha tenido “muy buena recepción” de diversos actores políticos, de todos los partidos, incluidos algunos sectores del Frente Amplio, como Convocatoria Seregnista Progresista.

En esta línea, Rodríguez comentó que está intentando ponerse en contacto con las tres personas opositoras al régimen de Ortega que mencionó.

Uno de ellos es el escritor Sergio Ramírez Mercado, que fue vicepresidente de Nicaragua desde 1985 a 1990, durante la primera presidencia de Daniel Ortega en el país centroamericano. El escritor y dirigente político con el tiempo se fue alejando de Ortega, e incluso formó un partido político que es opositor al actual régimen, comentó Rodríguez.

El legislador dijo que a pesar de que la Constitución es “bastante restrictiva, permite otorgar la ciudanía sin tener residencia en Uruguay por gracia especial de la Asamblea General”.

“Se pude otorgar a los extranjeros que tengan servicios notables o méritos relevantes. En este caso serían méritos relevantes como escritor. Por ejemplo, recibió el Premio Cervantes (2018). Es una personalidad relevante dentro de la literatura”, explicó Rodríguez.

El inciso C del artículo 75 de la Constitución de la República establece: “Tienen derecho a la ciudadanía legal los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicio notables o méritos relevantes. La prueba de la residencia deberá fundarse indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada. Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los incisos A y B hasta tres años del otorgamiento de la respectiva carta. La existencia de cualesquiera de las causales de suspensión a que se refiere el artículo 80, obstará al otorgamiento de la carta de la ciudadanía”.

La propuesta, que también incluye a la poeta nicaragüense exiliada en España Gioconda Belli y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, será presentada una vez que finalice el receso parlamentario el próximo 1o de marzo. Según el diputado, la Constitución no establece que se requiera una mayoría especial para aprobar la iniciativa, sino que con “una mayoría simple” sería suficiente.

El Gobierno de Nicaragua desterró a 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos, además de sacarles la nacionalidad y confiscarles los bienes. Por otro lado, a otros 94 exiliados opositores al Gobierno de Ortega también se les quitó la nacionalidad, se le confiscaron los bienes y se ordenó captura internacional por “traición a la patria”, informó Rodríguez a Montevideo Portal.

Hace 38 años

El último antecedente en el que el Parlamento uruguayo le otorgó la ciudadanía legal a un extranjero fue en 1985, cuando se le dio al exsenador chileno Anselmo Sule, quien tuvo un rol activo internacionalmente al denunciar los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar en Chile liderada por el general Augusto Pinochet.

Sule fue proscripto y tenía prohibido regresar a su país durante el gobierno de facto de Pinochet, que se extendió desde 1973 a 1990.

En la Asamblea General que tuvo lugar en octubre de 1985 y fue presidida por el entonces vicepresidente Enrique Tarigo, se le otorgó la ciudadanía uruguaya a Sule de forma unánime, con 80 votos en 80 de los presentes.

Según consta en la versión taquigráfica de aquel día, a la que accedió Montevideo Portal, luego de la votación hubo aplausos generalizados.

El primero en hacer uso de la palabra fue el colorado Roberto Asiaín, que comenzó su discurso resaltando el carácter histórico de la sesión que se estaba llevando a cabo.

“Señor presidente: creemos, sin temor a cometer excesos de grandilocuencia, que esta es una sesión histórica de la Asamblea General. Que el tema en consideración en la noche de hoy merece, a nuestro juicio, toda la atención de este Cuerpo. Entendemos que se trata de un acto de solidaridad efectiva, no con una persona en particular, no con el amigo de muchos miembros de este Cuerpo, sino con el pueblo chileno todo, el hecho de que en la Asamblea General del Uruguay, y en la noche de hoy, vote la gracia que concede la ciudadanía legal al señor senador Anselmo Sule”, dijo el diputado por Lista 85 en esa jornada.

También hicieron uso de la palabra ese día Juan Raúl Ferreira, por el Partido Nacional; el socialista y exministro del Interior José Díaz, por el Frente Amplio; Julio Daverede, por la Unión Cívica; y el legislador Enrique Martínez Moreno, por el Frente Amplio.

Sobre Sule, Daverede destacó durante su alocución: “Anselmo Sule fue un notable protector de nuestros compatriotas en el exterior, cuando éstos tuvieron que buscar otras patrias, en los duros años de la dictadura. Tiene méritos relevantes en todo su accionar por el mundo en procura de asegurar los derechos humanos, el respeto a la persona, la justicia social, la instauración de la democracia en todas partes, la libertad y garantizar la paz”.

“Parece otro Demócrito, aquel filósofo griego que, según los díceres fue un viajero incansable del Oriente, Egipto y Persia. Aquí cabe recordar que Demócrito concibió la genial hipótesis de que existen innumerables mundos, unos en estado de formación y otros de desintegración. Trasladado su pensamiento a nuestra realidad, sí que tenemos un mundo en formación -que es la democracia- y sí que tenemos otros en desintegración que son las tiranías, los regímenes totalitarios, las dictaduras, contra los cuales Sule combate día a día para su total exterminio”, añadió el legislador.

En la misma línea, Díaz señaló que la concesión de la ciudadanía legal uruguaya “al amigo Anselmo Sule” no solamente implicaba el cumplimiento del deber, sino que, al mismo tiempo, enfrentaba “una injusta situación provocada por la dictadura chilena”.

“La dictadura de Chile le quitó la ciudadanía al senador Anselmo Sule, hace bien la democracia uruguaya en concederle la ciudadanía legal de nuestro país. En este apoyo que estamos brindando al senador Anselmo Sule también apoyamos al pueblo chileno, al heroico pueblo chileno, a sus trabajadores, a sus campesinos, a esos hombres que dentro de Chile y en la diáspora del exilio sueñan y luchan por la libertad de su país. De alguna manera, también es un homenaje a Salvador Allende, que es el símbolo de la libertad y de la lucha del pueblo chileno y que, para nosotros, socialistas uruguayos, es un luchador emblemático del socialismo latinoamericano”, dijo Díaz.

El último en hacer uso de la palabra fue quien fuera candidato a presidente en 1984 por el movimiento Por la Patria, Alberto Zumarán, que en una muy breve intervención destacó que la votación que se estaba realizando implicaba “el reconocimiento de los servicios que Anselmo Sule prestó a la causa de la democracia uruguaya”.

“Quería —y por eso dije que iba a ser muy breve— que de aquí simplemente saliera la voz de un parlamentario uruguayo hacia ellos en un solo grito: ¡Viva Chile!”, exclamó el dirigente político.

