Ante reclamo de vecinos, Interior colocó 48 cámaras de videovigilancia en Malvín

El Ministerio del Interior presentó este viernes 48 cámaras de videovigilancia en Malvín, Montevideo, ante el reclamo de los vecinos por inseguridad en la zona.

“Se llega por el pedido de los vecinos, y luego el Centro de Comando Unificado (CCU) hace un análisis de situación de todos los lugares donde se pide si realmente se necesita. Vimos que sí, que no teníamos cámaras para ver… En este caso particular hubo un pedido, se hizo un análisis y dio resultado”, explicó el subdirector de la Policía Nacional, Johnny Diego, en rueda de prensa, consultado sobre por qué se había elegido ese barrio. En tal sentido, reafirmó que tanto al CCU como a “la operación en Montevideo le va a cambiar muchísimo la práctica diaria” el poder contar con cámaras en esta zona.

Diego acotó, en tanto, que también pueden existir otros lugares donde no se piden cámaras de videovigilancia. En esos casos, el Ministerio del Interior analiza “constantemente si no hay una sobresaturación de cámaras, si no es mejor cambiar las cámaras de un lugar a otro”.

Según el subdirector de Policía, esta mecánica se sigue “prácticamente a diario”.

En tal sentido, Diego aclaró que esta tecnología ya está operativa desde hace unos días y remarcó que “no solamente es videovigilancia, sino [también] prueba posterior para Fiscalía”.

¿Problema?

Por otro lado, el jerarca policial fue consultado sobre si considera que hay “un problema con los homicidios”.

“No diría problemas”, respondió Diego, y añadió: “tenemos más del 50% de los homicidios aclarados. Creo que no es un problema, antes no se aclaraban, ahora los estamos aclarando”.

De esta manera, argumentó que la creación del Departamento de Homicidios a comienzos de setiembre del año pasado “ha dado un gran resultado”.

