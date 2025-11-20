Contenido creado por Valentina Temesio
Ante inminente lluvia, Inumet registró rayos en el territorio nacional: cómo se desplazan

El organismo mostró cómo las descargas afectaron al país entre las 12:00 y las 15:00 de este jueves.

20.11.2025 15:49

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró rayos en el territorio nacional durante el período de las 12:10 a las 15:00 de este jueves y compartió cómo fue su desplazamiento.

El organismo anticipó que los rayos comenzarían a desplazarse, de forma gradual, hacia el este. En las imágenes, Inumet registró las descargas de las 14:00 a las 14:15 y de las 15:00.

En un informe especial por la “nube de polvo que proviene de la Patagonia de Argentina, Inumet anunció lluvias previstas para este jueves 20 y viernes 21 de noviembre, días en los que se prevé un cambio en la masa de aire que contribuirá a disiparlo.