Ante inminente lluvia, Inumet registró rayos en el territorio nacional: cómo se desplazan

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró rayos en el territorio nacional durante el período de las 12:10 a las 15:00 de este jueves y compartió cómo fue su desplazamiento.

El organismo anticipó que los rayos comenzarían a desplazarse, de forma gradual, hacia el este. En las imágenes, Inumet registró las descargas de las 14:00 a las 14:15 y de las 15:00.

Rayos registrados desde las 12:10 hs. hasta las 15:00 hs. Se espera que gradualmente empiece a desplazarse hacia el este.



Imágenes del modelo GLM: https://t.co/ReJkGsKt2T pic.twitter.com/yQGbTC8JxW — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 20, 2025

En un informe especial por la “nube de polvo” que proviene de la Patagonia de Argentina, Inumet anunció lluvias previstas para este jueves 20 y viernes 21 de noviembre, días en los que se prevé un cambio en la masa de aire que contribuirá a disiparlo.