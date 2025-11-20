Ante inminente lluvia, Inumet registró rayos en el territorio nacional: cómo se desplazan

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró rayos en el territorio nacional durante el período de las 12:10 a las 15:00 de este jueves y compartió cómo fue su desplazamiento.
El organismo anticipó que los rayos comenzarían a desplazarse, de forma gradual, hacia el este. En las imágenes, Inumet registró las descargas de las 14:00 a las 14:15 y de las 15:00.
Rayos registrados desde las 12:10 hs. hasta las 15:00 hs. Se espera que gradualmente empiece a desplazarse hacia el este.— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 20, 2025
Imágenes del modelo GLM: https://t.co/ReJkGsKt2T pic.twitter.com/yQGbTC8JxW
En un informe especial por la “nube de polvo” que proviene de la Patagonia de Argentina, Inumet anunció lluvias previstas para este jueves 20 y viernes 21 de noviembre, días en los que se prevé un cambio en la masa de aire que contribuirá a disiparlo.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]