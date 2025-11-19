“Nube de polvo”: Inumet dijo hasta cuándo se extenderá su presencia en territorio uruguayo

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el informe especial que emitió el pasado martes 18 en el que advirtió sobre una “nube de polvo” proveniente de la Patagonia de Argentina que afectaría el territorio uruguayo.

El organismo informó que “una gran nube de polvo ingresó por áreas costeras y actualmente cubre todo el país”. Se trata de un fenómeno ocasionado por el “polvo levantado desde la Patagonia”, como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en esa región.

Inumet sostuvo que esta “gran nube” se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera; puede generar reducción de visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo.

Desde el organismo, esperan que el polvo que está sobre Uruguay se mantenga hasta el viernes 21 de noviembre. Tras las lluvias previstas para este jueves y viernes, se prevé un cambio en la masa de aire que contribuirá a disiparlo.

Por otro lado, el meteorólogo Mario Bidegain aseguró a Montevideo Portal que el fenómeno llegaría sobre la tardecita del martes 18 de noviembre, con una masa de aire frío proveniente del sur de Argentina.

De hecho, compartió una imagen tomada por un satélite donde se observaban “líneas de nubes sobre el Río de la Plata con polvo del sur sobre Buenos Aires”. Con respecto a cómo se iba a ver, Bidegain indicó que sería una especie de niebla que afectaría la visibilidad.

En tanto, Nubel Cisneros indicó que se veían algunos indicios de la nube de polvo producto de los vientos del sector oeste que afectaban a Uruguay. Se esperaba que el fenómeno se fuera del país sobre el mediodía de este miércoles.

“Se está observando sobre la zona costera que está metida en la nubosidad. Es de un color grisáceo, que responde directamente a esa nube de polvo”, añadió el experto.