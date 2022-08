Política

Anep compró 7.500 camisetas de Uruguay por US$ 97.000 para estudiantes que den prueba PISA

La adquisición se dio a través de un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que aportó US$ 5.000.

Montevideo Portal

La Administración Nacional de Educación Pública (Anep) emitió una resolución en julio de este año en la que se determinó la compra de 7.500 camisetas de la selección uruguaya, con el fin de ser entregadas “como reconocimiento” a los 7.000 estudiantes de educación media que participarán de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) entre agosto y setiembre de este año.

La resolución, que fue firmada por el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, determina un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por el que se desembolsará desde Anep $ 3.897.375 (US$ 97.000 si se considera el tipo de cambio a $ 40,15).

Según el documento que divulgó el integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evualuación Educativa Pablo Caggiani, el precio unitario de cada camiseta es de $ 547 y el costo total de su producción es $ 4.102.500 (US$ 102.000).

Sin embargo, se detalla que la AUF aportará de ese total de US$ 102.000, $ 205.125 (US$ 5.000).

Las camisetas serán entregadas en calidad de obsequio a los alumnos uruguayos de liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales de 7°, 8° y 9°, señala la resolución.

Este domingo, Silva realizó una publicación de ANEP con la frase “Ponete la celeste”, en referencia a la iniciativa llevada adelante por la institución.

En tanto, Caggiani escribió: “Practicar para la prueba y ‘ponerse la celeste’ no solo cambia como se encaraban las pruebas PISA Uruguay. También es literal. La Anep le va a pagar US$ 100.000 a la AUF para comprar camisetas. No tengo claro si es lo más pertinente en ninguno de los casos”.

Practicar para la prueba y "Ponerse la celeste" no solo cambia como se encaraban las pruebas Pisa en Uruguay También es literal. La Anep le va a pagar 100 mil dólares a la Auf para comprar camisetas. No tengo claro si es lo más pertinente en ninguno de los casos... pic.twitter.com/Na5Y6jWHTl — Pablo Caggiani (@Pablocagg) August 15, 2022

[AHORA] ANEP realiza una conferencia de prensa sobre la aplicación de las Pruebas PISA 2022, que será efectuada por más de 7.500 estudiantes de Uruguay de liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales con 7°, 8° y 9° grado, entre agosto y setiembre.???? pic.twitter.com/wZnjCBR2pI — ANEP (@ANEP_Uruguay) August 12, 2022

Montevideo Portal