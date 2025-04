Andújar alertó por “gobierno de paro” y dijo que Oddone “no comparte adjetivo de bombas”

Política

El diputado nacionalista Sebastián Andújar criticó al gobierno del Frente Amplio (FA) este miércoles debido a que entiende que hay “contradicciones” entre los discursos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la bancada de legisladores del oficialismo.

“El ministro ha ponderado cuestiones que han sido muy bien manejadas en el gobierno anterior. Después ha ponderado también algunas situaciones de fragilidad, pero sacándole el dramatismo que se le había puesto [por] los legisladores del FA en estos últimos días”, indicó en rueda de prensa, en el marco de la comparecencia del titular de Economía y Finanzas (MEF) en la Comisión de Hacienda del Parlamento.

Así, Andújar fue consultado acerca de si considera que hay “contradicciones” entre ambos discursos, a lo que replicó que sí, “sobre todo en los calificativos que se le ponen a la situación”.

Al respecto, fue preguntado también por las “bombas instaladas” que quedaron del gobierno anterior, según cuestionó el senador frenteamplista Daniel Caggiani algunos días atrás. Andújar afirmó que Oddone “no comparte el adjetivo de bombas” y “no tiene el dramatismo que le pusieron” los legisladores oficialistas.

“Realmente hay una separación de opinión en ese sentido y nos parece muy responsable también, porque no existen las bombas. Existen problemas que se pueden y tienen que solucionar”, afirmó el diputado blanco, integrante de la Comisión de Hacienda.

Por otro lado, el legislador de la oposición cuestionó la falta de una “hoja de ruta” por parte de las autoridades de gobierno.

“Ya pasó un mes [de gobierno], sabemos que el mes que viene hay cuestiones electorales y también pueden complicar la actividad legislativa, no tenemos iniciativa del Ejecutivo, pensamos que hoy quizá íbamos a tener alguna noticia de alguna iniciativa que se pueda enviar, pero no, y necesitamos una hoja de ruta”, manifestó Andújar, y agregó: “Hasta ahora no conocemos el plan, no sabemos en qué tenemos que trabajar o cuál va a ser la iniciativa que tiene este gobierno para ponernos a trabajar”.

De tal forma, el diputado insistió en que el gobierno actual está “de paro” ya que “no ha accionado para que el Parlamento trabaje en las cosas que se comprometieron”.

