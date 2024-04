Andrés Ojeda: “Hoy, que un colorado ponga ‘presidente’ en un cartel, no es creíble”

Política

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia

Andrés Ojeda, uno de los ocho precandidatos que presenta este año la interna del Partido Colorado, no tiene en su imagen de campaña, en su cartelería o en sus redes, la palabra “presidente”.

No porque no se considere aspirante a la máxima responsabilidad pública del país, sino que, según explicó, está enfocado primero en superar la “fase de grupos”, y para eso busca ser “humilde” y “creíble”.

En entrevista con Montevideo Portal, al ser consultado sobre los motivos que lo impulsaron a encabezar una campaña para las internas de su partido, respondió: “La respuesta no es la Presidencia”.

“En toda nuestra comunicación, nada dice ‘presidente’. Nosotros no pusimos la palabra, ni nada, en los carteles en vía pública ni en ningún lado. Eso es una decisión deliberada, la aspiración es ganar la interna. Después vemos la siguiente aspiración. Es por etapas”, enfatizó.

“Creo que tenemos que ser humildes y creíbles. Como está el partido, ningún colorado puede poner la palabra ‘presidente’ en ningún lado. Hoy, que un colorado ponga ‘presidente’ en el cartel, no es creíble. Capaz después de la interna comienza a serlo, como le pasó a [Ernesto] Talvi, que quizá al poner ‘presidente’ antes de la interna no era creíble, pero después capaz que sí”, señaló.

Ojeda se definió como “profundamente coalicionista” y dijo que eso es “de siempre”. “Nosotros tenemos que entender que nuestra única chance es basada en la coalición de gobierno, para nosotros y para toda la coalición, nadie llega solo”, dijo.

El abogado expresó, asimismo, la confianza en la línea del presidente Luis Lacalle Pou. Dice también que le gusta su “estilo” de hacer política. Y, como él, suele también recurrir al paralelismo futbolero para graficar las peripecias de la vida política.

“A priori, nosotros no podemos condicionar todo nuestro partido en base a la estadística. La estadística no condiciona el resultado, pero sí condiciona la credibilidad de la proyección. Entonces, tenemos que ir dando pasos firmes y de a uno. O sea, el paso primero, ganemos la interna. Si pasa, que es lo que va a ocurrir, ojalá ocurra, es lo que queremos y creemos, damos el paso siguiente. Esto es fase de grupos; pensamos en fase de grupos. Pasamos a octavos, pensamos en octavos. No pienso en la final todos los días”, agregó el abogado.

También señaló que “como todos”, va a encabezar una lista al Senado, “ganando la interna o no”, porque “acá nace un proyecto político de largo plazo que tiene que ser liderado por un tiempo largo”.

“Yo me veo dedicado a esto los próximos 30 años”, enfatizó el colorado, que, aunque a otro ritmo, continúa con sus labores como abogado, porque vive “de eso”, pero abocándose en la campaña “todo el tiempo que hay que dedicar”.

¿Lo conocés a Andrés?: “Un falso outsider”

Ante la consulta sobre quienes equiparan su intención electoral con el caso de Juan Sartori en 2019, dijo: “Creo que no es comparable, porque en mi caso yo soy un falso outsider. La gente no te concibe dentro de la actividad política, está bien, pero yo tengo veintipico de años en el Partido Colorado. Desde siempre. Aparte en los peores años del partido, yo estuvo al pie del cañón. Nadie colgó más carteles que yo, nadie se subió a más columnas que yo”.

“Y ahora, nadie está haciendo más kilómetros que yo”, recalcó y dijo que está priorizando “poder estar en los lugares más chiquitos, que habitualmente los dirigentes nacionales no van”.

“Empezamos la recorrida en noviembre o en diciembre, en Bella Unión, Gomensoro y Brum. Una doña en Brum me dice: ‘no recuerdo la última vez que un candidato nacional o presidente vino’”, comentó.

El “estilo” de Lacalle Pou y los apoyos colorados

Ojeda dijo que cree “que hay que estar en todos lados” y que le “gusta mucho el estilo [Luis] Lacalle Pou”.

“El estilo cercano, juvenil, y aparte estar en todos lados. Yo creo que puedo hacer eso, puedo estar. Tengo la energía necesaria para estar en todos lados cuando sea necesario”, indicó.

En cuanto al apoyo que tiene “en el territorio”, remarcó que no cuenta con sectores ya conformados con anterioridad que lo respalden.

“Ninguno por suerte, porque estamos conformando nuestro nuevo sector. No somos candidatos de Batllistas [que apoya a Tabaré Viera], no somos candidatos del nuevo sector Crece [que impulsa a Robert Silva], no somos candidatos de la 15 [lista que acompaña a Gabriel Gurméndez]. Tenemos gente sí de todos esos sectores, pero es real que la mayoría han venido de Batllistas”, dijo.

“Por ejemplo, el secretario general y edil de Artigas, Andrés Rodríguez, era de Batllistas. El dirigente principal de Durazno, Gabriel Montes de Oca, también era de Batllistas. El arquitecto Gonzalo Magnou, de San José, era de Batllistas. Gabriel Galán de Rio Negro, era de Ciudadanos. La familia Montaner, nada más ni nada menos, de Tacuarembó, era de Batllistas. Un puntal, seguramente luego de Rivera y Salto, de los más grandes del país del Partido Colorado, un espaldarazo sideral. La familia Duque en Canelones, un puntal de Batllistas de toda la vida, del Foro [Batllista] de siempre, creo que es una de las agrupaciones más importantes de Canelones”, enumeró, sumando a la lista de colorados que lo apoyan a una nueva integrante, la diputada y exintegrante de Cabildo Abierto, Elsa Capillera.

El precandidato también mencionó a Matías Bordaberry, hijo del exsenador Pedro Bordaberry, quien hoy trabaja como jefe del equipo técnico de la campaña de Ojeda.

“Es coordinador de equipos técnicos, se está dedicando a esto. Algo importante: Matías Bordaberry viene por Matías Bordaberry, esto no es una decisión que yo consulté con su padre, no viene a representar a su padre. Es un tipo que es abogado, está terminando su carrera de politólogo. Vale por sí mismo y toma decisiones autónomas, adultas. Quiero dejarlo claro, porque es un tipo en sí mismo valioso, que obviamente como toda la gente que tiene un apellido potente, siempre salen, por su padre, por su familia”, comentó el colorado.

Además, señaló que Matías Bordaberry “evidentemente es parte de la campaña electoral” con un rol de militante, “más allá de que cumpla un rol de coordinación”.

El precandidato dijo que aún espera “alguna sumatoria importante”, en otros departamentos y que “gente de otros sectores se ha arrimado a partir del crecimiento”.

“La gente que se arrima en general destaca mucho la renovación, la proyección y la capacidad de comunicación”, apuntó.

Las encuestas

En varios momentos de la entrevista, Ojeda prefirió no entrar de lleno en su crecimiento en las encuestas, aunque dijo que en la calle siente un “aumento del acercamiento”.

Esta semana, el precandidato figuró como líder en la interna colorada según los resultados recogidos por una encuesta de Equipos Consultores, que lo posicionan en el 23% de la intención de voto dentro de su partido, cuando se preguntaba de forma guiada. El sondeo, que señala que lo colorados se muestran en un escenario de “predominante incertidumbre”, muestra un número idéntico al último informe de Opción, que al preguntar a los votantes colorados, lo posicionaron a él y a Robert Silva empatados a la cabeza de la interna, con 23%.

“Obviamente es algo muy positivo, pero yo lo tomo con mucha cautela”, dijo y citó a la intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio: “En eso voy a hacer mías las palabras de Carolina Cosse, no nos podemos distraer con las encuestas”.

Para el abogado, los números de los sondeos son “un aliciente para redoblar el trabajo”. Remarcó que ambas encuestas y las tendencias que muestran son “un espaldarazo al esfuerzo” que hace su equipo de campaña. “Los sondeos de opinión pública son estudios científicos bien hechos que son fotos de la realidad en determinado momento y sirven mucho para tomar decisiones”.

“Yo nunca me peleo con las encuestas, ni cuando me dan bien, ni cuando no me dan tan bien. Me parece un berrinche escolar, pelearme con la encuesta cuando no me da bien”, aseveró.

“El concepto general que yo siento en este momento es que la renovación avanza. Es lo que la gente me destaca cuando me para. Aparte de esto de la encuesta. Si bien me sorprende que se haya dado en tres meses, yo lo dije en un acto en que hicimos el lanzamiento de la sede: ‘se van a sorprender con las próximas encuestas, porque lo veo en la calle’. Siento ese aumento del acercamiento, del cariño, del afecto, de la amabilidad de la gente, eso lo veo”, dijo.

“El otro día se me acercó un veterano, de Colón, me agarró del brazo, me pegó contra el cuerpo, se me arrimó a la oreja y me dijo: ‘pibe, te voy a votar, si me defraudás, te pico?’. Eso es, de cuerpo entero, lo que yo siento que piensa el tipo que me va a votar”, concluyó y señaló que busca para “ese tipo” la “máxima renovación”, pero con “el aplomo y responsabilidad de un proyecto a largo plazo”.

Por Federico Pereira

F_PereiraGarcia