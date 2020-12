Andrade sobre el Presupuesto: “Demuestra lo que dijimos durante toda la campaña electoral”

Política

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade declaró este miércoles a la prensa que el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que está a poco de aprobarse en el Senado "demuestra" todo lo que anunció su fuerza política en campaña electoral, es decir, que "es imposible" ahorrar 900 millones de dólares "sin golpear a la inmensa mayoría de nuestro pueblo".

Andrade dijo que este proyecto "confirma una orientación de un Estado que no va a tener la presencia que debería tener en medio de la emergencia económica y social que ha generado el Covid en Uruguay".

En segundo lugar, y más allá de la pandemia, Andrade dijo que no cree "que los integrantes de la coalición del gobierno estén bajando salarios por maldad, o estén recortando el presupuesto de la educación o de vivienda por maldad", pero aseguró en la concepción del gobierno "la única forma de ajustar es recortando esas políticas".

En este sentido, el senador señaló que es "una verdad grande como una casa" que el gobierno hará su prometido ahorro de 900 millones de dólares recortando "salarios o políticas sociales".

"Imaginemos esto: 900 millones de dólares son 38.400 millones de pesos. El Presupuesto Nacional recorta 15.000 millones de pesos, pero para hacerlo rebaja salarios, rebaja jubilaciones, recorta presupuesto de vivienda, recorta presupuesto en educación, entonces la pregunta surge sola. ¿Cómo es que en campaña electoral prometiste que era sencillo, recortando despilfarros, ajustar 900 millones y resulta que tenés golpear a cientos de miles de trabajadores o a políticas sensibles a la hora que te toca gobernar?", preguntó Andrade.

"Buena parte de la gente creyó esto", dijo Andrade, quien luego agregó que "buena parte de esa gente que creyó esto ahora ve que se rebaja el salario a docentes, a policías, que se ajustan 100 millones de dólares en el presupuesto de vivienda".

"Demuestra lo que dijimos durante toda la campaña electoral, por más que no convencimos, que es imposible hacer tamaño ajuste sin golpear a la inmensa mayoría de nuestro pueblo", apuntó Andrade.

El senador dijo que "ojalá tenga razón el gobierno en el sentido de que piensa que el año que viene vamos a crecer mucho" económicamente, pero la crítica va por otro lado. "Lo que digo es que ahora que no está pasando eso debería haber una cobertura social más amplia, y además, si se piensa recuperar tan rápidamente, no debería ser tan complicado. Y si la economía va a crecer 12 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, ¿por qué no se refleja eso en la política salarial?".

"Si la economía crece y los salarios y las jubilaciones no, ¿quién se queda con el crecimiento de la economía? Claramente no las grandes mayorías, porque la gran mayoría de nuestro pueblo son trabajadores o jubilados o pequeñas empresas que dependen del mercado interno, por lo tanto, de la dinámica que le incorporan al mercado interno los salarios y las jubilaciones", concluyó Andrade.

