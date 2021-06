Andrade: hubo “error de bancada de diputados” del FA en acompañar reapertura de free shops

El senador por el Frente Amplio (FA) Óscar Andrade dijo que fue "un error de la bancada de diputados acompañar la reapertura de los free shops".

Entrevistado por Informativo Carve (850 AM) el legislador reconoció que "hubo una minuta de comunicación que se acompañó en diputados, que fue un error, donde se acompañó la postura general". "La postura inicial del FA con los free shops era permitir la venta online", agregó.

Andrade reiteró que ese "claramente fue un error de la bancada de diputados" del FA. Por su parte, el diputado Gustavo Olmos coincidió con el senador frenteamplista, y compartió "absolutamente" los dichos de Andrade.

"Fue un error, del que fui parte. No somos infalibles ni somos necios para no reconocer que le erramos al pedir la reapertura de los free shops", comentó el diputado por el sector Fuerza Renovadora.

"Digo también que el aumento de casos y muertes no es consecuencia de esta minuta", aseguró Olmos en su cuenta de Twitter.

Comparto absolutamente lo que dice @Oandradelallana

Fue un error, del que fui parte.

No somos infalibles ni somos necios para no reconocer que le erramos al pedir la reapertura de los Free Shops.

Digo también que el aumento de casos y muertes no es consecuencia de esta minuta. https://t.co/MS0kQXCvhJ