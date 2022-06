Ancap tuvo ganancias por US$ 72 millones en el primer trimestre de 2022

Economía

Ancap dio a conocer este miércoles sus resultados económicos cerrados a marzo de este año. Según el resumen ejecutivo presentado por la empresa, en el primer trimestre del año el grupo Ancap tuvo una ganancia por US$ 72 millones, a pesar de haber perdido US$ 2 millones en el mercado monopólico y haber resignado US$ 32 millones por ventas por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI).

Además, aunque no se consideraron en el balance cerrado a marzo, según cálculos realizados por la petrolera, la resignación de ingresos por vender combustibles por debajo del PPI fue de US$ 33 millones en abril y US$ 28 millones en mayo.

La utilidad de la empresa se explicó principalmente por un resultado financiero de US$ 40,5 millones por la apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas de UTE para generación de energía en el mercado local por US$ 14 millones, un resultado positivo por un seguro de cobertura monetaria que por US$ 8 millones y otros ingresos sumaron US$ 1 millón, mientras que los impuestos presentaron una pérdida de US$ 10 millones.

Por su parte, la contribución de los negocios no monopólicos fue de US$ 15 millones y hubo un aporte del resultado obtenido por empresas vinculadas que fue de US$ 5,5 millones. Ducsa (sello que distribuye el 61% del combustible vendido en el país) significó ganancias por US$ 89,5 millones,“compensado parcialmente por pérdidas de otras empresas por US$ 3 millones (Alur, Cementos del Plata, Ancsol,, Conecta, entre otras)”, informó la empresa.

No obstante, se apuntó que "producto de un buen nivel de utilización de la refinería y los muy elevados márgenes internacionales" que existen en el presente, en el primer trimestre del año el margen de refinación fue por US$ 65 millones.

“Los márgenes de refinación en el mundo muestran niveles históricamente altos, por ejemplo la diferencia entre el precio del gasoil y el crudo Brent que en octubre de 2019 estaba en US$ 11 por barril, en mayo de 2022 estaba en US$ 36 por barril”, señaló Ancap.

El margen de refinación es la diferencia entre el precio de mercado internacional de los productos puestos en Uruguay menos el costo del crudo utilizado y el costo de refinar en La Teja.

A nivel internacional, desde febrero de 2022 la diferencia entre los productos derivados y el crudo aumentó a niveles históricos producto de una mayor demanda de combustibles y la salida del mercado de refinerías tras la crisis global por la covid-19.

Las autoridades también destacaron en la presentación del balance el acuerdo alcanzado con la Federación Ancap “para la reorganización de la logística primaria, que permitirá despachos de 8,5 millones a 12 millones de litros por día de lunes a viernes”.

“Esto supone una significativa mejora en la logística de aprovisionamiento y costos operativos de las estaciones de servicios”, se explicó.

