Ancap lamentó medidas “desproporcionadas” de ocupación tomadas por el sindicato

Ancap emitió un comunicado en el que “lamenta las medidas sindicales adoptadas” por la Federación Ancap (Fancap) y las considera “desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo demostrado en todas las instancias de negociación que se vienen manteniendo”.
El sindicato de trabajadores ocupó, en la mañana del viernes 8 de agosto, la refinería de La Teja. También lo había hecho el pasado martes 5 en la planta de La Tablada, en reclamo por más ingreso de personal y mayores inversiones.
“Desde el inicio de la gestión actual, el directorio sostuvo un canal de comunicación fluido y constructivo, con el objetivo de alcanzar acuerdos”, reza el texto difundido por la empresa estatal. “Como resultado de ello y pese del escaso tiempo transcurrido, se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo”, añade.
En tal sentido, el ente establece que las medidas del gremio “causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya”.
Según el organismo, el pasado martes 5 se acordó “continuar las conversaciones en una instancia bipartita” en el marco de una reunión en el Ministerio de Trabajo; dicho encuentro fue fijado para el próximo martes 12. “Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país”, finaliza el texto.
