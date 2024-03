Economía

Ancap facturó más de US$ 3.200 millones en 2023 y tuvo ganancias por US$ 85 millones

Montevideo Portal

Las autoridades de Ancap presentaron este jueves el resultado económico de la estatal cerrado en 2023, que arrojó una ganancia de US$ 85 millones para el Grupo Ancap.

Según el resumen ejecutivo, la empresa facturó US$ 3.296 millones el año pasado y perdió en el mercado monopólico (de combustibles) US$ 29 millones.

En esta línea, se aclaró que “a pesar de haber resignado US$ 67 millones por ventas por debajo de la paridad importación para los precios administrados por el Poder Ejecutivo (US$ 50 millones) y el subsidio focalizado del supergás de US$ 17 millones”, la petrolera dio rentabilidad de todas maneras.

“El resultado final a nivel de todo el Grupo ANCAP revierte la pérdida en el mercado monopólico con la ganancia de US$ 67 millones de los negocios en competencia, el aporte de las ganancias de las empresas vinculadas de US$ 28 millones y US$ 31 millones del resultado de ventas a UTE para generación eléctrica. Incluye además otros ingresos y gastos por US$ 13 millones, un resultado financiero de US$ 6 millones e impuesto a la renta por US$ -16 millones”, apunta el resumen.

Sobre el resultado financiero positivo, el documento remarca que al pesificar la deuda se mitigaron las consecuencias que pueden tener las variaciones del tipo de cambio.

“El margen de refinación calculado a precios paridad de Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua] ascendió a US$ 221 millones hasta agosto 2023. A partir de setiembre, debido a la parada de refinería, ese margen ya no pudo ser capturado y el lucro cesante hasta fin de año fue de US$ 97 millones. En 2024, hasta marzo, ese lucro cesante se estima en US$ 57 millones. Se confirma que las importaciones reales tienen un costo mayor al estimado por la Ursea en el cálculo del PPI (Precio de Paridad de Importación): las importaciones con entrega en La Teja hasta enero fueron US$ 5,4 millones más caras. Por contrapartida, la logística elegida por ANCAP de descargas de gasoil en Terminal del Este generó un ahorro de US$ 20 millones”, destaca el trabajo.

Además, se destacó que las ventas de combustible en el litoral volvieron a valores normales desde diciembre, llegando al orden de los 5.500.000 litros en las estaciones de Salto, Paysandú y Río Negro

