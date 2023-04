Economía

Ancap cerró 2022 con ganancias por US$ 163 millones “gracias a negocios no monopólicos”

Las autoridades de Ancap presentaron este martes ante la prensa los resultados del ejercicio de la empresa, que tuvo en 2022 una ganancia de US$ 163 millones, “gracias a la contribución de los negocios no monopólicos”.

Según el resumen ejecutivo presentado el resultado económico de Ancap en 2022 “muestra equilibrio en el mercado monopólico (venta de combustibles)”, pero presentó una pérdida de US$ 10 millones en un marco de facturación total por parte de la petrolera estatal que se ubicó en US$ 4.000 millones.

Desde señalaron que el año pasado Ancap “resignó” ingresos por US$ 236 millones por vender a precios por debajo de la paridad de importación.

En el caso de los negocios no monopólicos, el Grupo Ancap tuvo una ganancia de US$ 97 millones y de US$ 14 millones por la participación en otras empresas. En particular, como cada año, se destacó la contribución de Dusca (distribuidora de combustibles y lubricantes de Ancap) que aportó US$ 29,5 millones.

Las otras empresas que aportaron más fueron Alur con US$ 3 millones, Conecta con US$ 2,9 millones, entre otras como Gasur y Gasoducto Cruz del Sur. Ancsol, PetroUruguay, Gas Sayago y Cementos del Plata representaron pérdidas para Ancap.

En el caso del cemento y la cal la empresa tuvo un resultado en rojo de casi US$ 25 millones.

Gran parte de esa pérdida se debió a ajustes contables que establecen un deterioro en los activos de US$ 17 millones, aunque Ancap advirtió de todas formas que “en el resultado operativo de la cal y el cemento hay una caída en la participación de mercado y una baja de precios locales”.

En lo que respeta a las ventas de combustible a UTE principalmente concentradas durante los primeros cuatro meses de 2022, Ancap tuvo ganancias por US$ 25 millones.

Las autoridades del ente también detallaron que todo el Grupo Ancap registró un resultado financiero positivo en 2022 de US$ 53 millones, principalmente “por la apreciación del peso uruguayo”.

“La ganancia financiera se dio como consecuencia de la evolución del tipo de cambio (revaluación del dólar de 10,34%), que afecta la porción líquida en dólares, las deudas comerciales y financieras en dólares. Además, se pagaron menos intereses debido a que se cancelaron deudas financieras por US$ 34 millones”, resume el informe.

En 2021, la empresa había tenido pérdidas por los pasivos financieros debido a que ese año el peso uruguayo tuvo una depreciación con respecto al dólar.

