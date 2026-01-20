Policiales

Analizan amputarle la pierna al conductor de moto que protagonizó accidente en El Pinar

El conductor de una moto y su acompañante se encuentran graves luego de protagonizar un insólito accidente de tránsito en la Ruta Interbalnearia a la altura de la calle Greco, en El Pinar.

El incidente ocurrió cuando una moto, que circulaba por la ruta Interbalnearia, por causas que se tratan de establecer sufrió la explosión del neumático trasero. Esto provocó que el conductor perdiera la estabilidad e impactara contra una columna de hormigón.

El primer diagnóstico marca que el hombre de 43 años sufrió “lesiones críticas en su pierna derecha con posible amputación a la altura del tobillo”. De esa forma debió ser trasladado grave al Hospital de Clínicas. En tanto, su acompañante, una mujer de 18 años, fue diagnosticada con “politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento”, derivada a la Médica Uruguaya.

Trabajadores de Policía Caminera trabajaron en el lugar, acompañados por efectivos de Policía Científica, que realizaron el relevamiento fotoplanimétrico para confirmar la causa mecánica del accidente. El caso está a cargo del Dr. Montesdeoca, Fiscal de 2do. Turno.





