Ana Olivera explicó por qué se entregó la llave de Montevideo a Maduro en 2013

La exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, explicó el motivo por el cual la comuna capitalina le otorgó en 2013 las llaves de la ciudad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En las últimas horas, la polémica creció luego de que el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez planteara que la Intendencia de Montevideo (IM) le quite la llave de la ciudad al líder venezolano.

Este pedido del representante nacionalista se da luego de que el Ejército de los Estados Unidos capturara a Maduro en la madrugada del pasado sábado tres de enero.

La reacción de los dirigentes del Frente Amplio no tardó en llegar. El senador Gustavo González aseguró: “Realmente creo que en la propuesta hay un oportunismo increíble en un momento tan delicado para toda América Latina. Pero, además, no comparto eso porque habría que revisar otras cosas”.

Montevideo Portal consultó a la exintendenta Olivera los motivos por los cuales se le entregó las llaves de la capital del país a Maduro.

“Existe una normativa departamental que explicita que a los jefes/as de Estado que visitan el Uruguay se les entrega la llave de la capital”, explicó Olivera. Además aseguró que la normativa establece a quién se lo reconoce como ciudadano ilustre y a quién como visitante ilustre.

“Recuerdo cuando entregamos simultáneamente las llaves a varios presidentes: Lula da Silva, Néstor Kirchner y Nicanor Duarte. A mí me tocó entregársela a Nicanor Duarte de Paraguay”, sentenció.

