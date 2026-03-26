Judiciales

Américo Young declaró ante la Justicia por su vínculo con la entrega de libretas en Noblía

Montevideo Portal

El reconocido cantante Américo Young declaró ante la Justicia de Cerro Largo, debido a que es investigado por su vinculación con la organización que realizaba y entregaba libretas de conducir falsas en la localidad de Isidro Noblía.

La polémica se conoció en el pasado mes de agosto, cuando se informó que entre el 1° de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2025 otorgó un total de 8.970 de licencias. Ante esta situación, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, decidió detener la tramitación de libretas de conducir en la localidad de Isidoro Noblía.

Días después de que se hiciera público el caso, Favio Freire, alcalde de la localidad de Cerro Largo, fue detenido y posteriormente condenado por los delitos de asociación para delinquir, certificación falsa de funcionario público en calidad de coautor y cohecho calificado en calidad de coautor y recibió una pena de 14 meses de penitenciaría, a cumplir con ocho meses de prisión efectiva y los restantes seis en libertad a prueba.

Este jueves, Américo Young, quien fue integrante de la banda Los Negroni, debió declarar en Melo (Cerro Largo) y su declaración es “clave” para la causa, ya que presumen que el cantante tiene vinculación con la organización vinculada a la emisión de las libretas de conducir, informó Canal 12 de Melo y confirmó Montevideo Portal.

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