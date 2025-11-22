Del municipio a la cárcel: condenaron a exalcalde por libretas truchas en Isidoro Noblía

Judiciales

El exalcalde de Isidoro Noblía durante el período 2015-2025, Favio Freire, fue condenado este viernes en marco del caso que investiga la emisión de miles de libretas de conducir irregulares en varios municipios del departamento de Cerro Largo.

El exjerarca fue hallado culpable por los delitos de asociación para delinquir, certificación falsa de funcionario público en calidad de coautor y cohecho calificado en calidad de coautor y recibió una pena de 14 meses de penitenciaría, a cumplir con ocho meses de prisión efectiva y los restantes seis en libertad a prueba.

Freire había sido detenido el pasado 21 de agosto e imputado dos días más tarde. El 24 de agosto, el Partido Nacional lo suspendió “hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión”.

Según informó Fiscalía en su momento, Freire se descompensó luego de ser detenido y debió ser internado. Por tanto, la fiscal del caso, Leticia Siqueira, tuvo que esperar a que le den el alta para seguir adelante con las actuaciones.

El caso ya tiene 24 personas imputadas. En julio, cuando estalló el caso, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, había dicho: “Se había instaurado en el pueblo y en el departamento la idea de que se hacían excursiones, y de que había personas que gestionaban una forma práctica de sacar la libreta”.

Isidoro Noblía es una localidad arachana que tiene unos 3.000 habitantes aproximadamente. Una vez que estalló el caso, varios pedidos de informes realizados por ediles del departamento dieron cuenta que, en los últimos tres años, se habían emitido unos 9.000 permisos.

