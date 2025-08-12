Amenazas de emboscada de Nacional a Peñarol: Policía las monitorea desde hace un día

Policiales

El ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya, brindaron detalles sobre cuál será el despliegue para el partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores, después de que trascendiera que hubo amenazas por parte de hinchas del Club Nacional de Football por homicidio de dos hinchas en Toledo.

Negro sostuvo que la cartera “está al tanto del monitoreo y de todo lo que sucede en las redes”. En tanto, Azambuya detalló sobre el operativo de este martes en los alrededores del Campeón del Siglo.

En rueda de prensa desde Florida, el director de la Policía Nacional sostuvo que ha trabajado en conjunto con los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Conmebol para “esclarecer todas aquellas situaciones que sean necesarias, estratégicas u operativas para hacer un buen despliegue”.

El fin del operativo es que quienes concurran esta noche al estadio tengan “todas las garantías”, precisó el jerarca. En ese sentido, Azambuya afirmó que el Ministerio del Interior trabaja desde hace más de 20 días en “un operativo bastante importante”, que implica unos 1.100 policías y comenzó en la mañana de este martes.

“Van a haber otros controles de las hinchadas, se va a redireccionar la gente hacia lo que es el Parque Roosevelt. La Policía está en territorio. Hemos minimizado nuestros servicios en Montevideo a los efectos de desplegar la mayor cantidad de personal a este partido”, expresó.

En lo que respecta a las amenazas de hinchas de Nacional, Azambuya dijo que la Policía las monitorea desde el pasado lunes junto con Investigaciones, Guardia Republicana y la Jefatura de Montevideo.

“Están monitoreando constantemente la evolución de la gente que va ingresando a nuestro territorio, que son más o menos 4.500 personas. Estamos evaluando todas las vías nuestras que están en Montevideo, esas amenazas con la intención de prevenir. Obviamente, haciendo un patrullaje sobre lo que son las amenazas en redes”, expresó.