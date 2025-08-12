Interior “está al tanto” de amenazas de emboscada en redes de barras de Nacional a Peñarol

Policiales

Tras el homicidio de dos personas identificadas con ropa de Nacional en un enfrentamiento posterior al clásico del sábado en la ciudad canaria de Toledo, circularon mensajes en redes sociales de una posible venganza en el partido de este martes a la noche, que enfrentará a Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

Un grupo de simpatizantes del club aurinegro subió a una cuenta de redes sociales el siguiente mensaje: “Gurises, anda circulando el rumor de que los perros del Skey [Los Pibes del Skey, facción de la barra brava de Nacional] andan queriendo hacer una emboscada a la gente de Peñarol. Tengan cuidado, no floten solos y anden en grupos”.

En la noche de ayer, internautas compartieron mensajes en X, aparentemente difundidos por un referente de la hinchada manya, que decían lo siguiente: “Me acaba de llamar gente de la barra. El que vaya a ir al estadio mañana, que no marque bobera porque los bolsos tienen preparada una emboscada”.

“Van a salir a lastimar gente. Le acaban de agarrar a tiros la casa a un pibe de la barra en una Fiorino blanca y dice que están por todos lados buscando venganza con el primero que se crucen en la calle, así que a estar pillos”, agregaba la comunicación.

Junto con estos mensajes, también circuló un video en el que se observa a un hombre de la hinchada de Peñarol enseñando los casi diez impactos de bala que recibió en su casa, presumiblemente por este mismo conflicto. “Estamos todos locos, están enfermos. Estos vinieron a matar”, dijo.

Frente a esta escalada de violencia, y teniendo en cuenta el partido que se disputará esta noche en el Campeón del Siglo, Montevideo Portal consultó fuentes del Ministerio del Interior, quienes informaron que se “está al tanto” de las amenazas y que se “evalúa y trabaja en consecuencia”.

En la jornada de este lunes, se difundieron más videos sobre el homicidio de los dos parciales de Nacional en Toledo a manos de un policía de particular. Según consta en las grabaciones de las cámaras, seis personas llegaron en dos motos a la escena y por lo menos uno de ellos tenía un arma de fuego.

El oficial, de 24 años, abrió fuego al menos unas 13 veces. Quedó en calidad de emplazado; fue detenido inicialmente, se le tomó declaración y fue liberado esa misma noche por orden del fiscal Juan Álvez a la espera de los resultados de las pericias de Policía Científica.

La Policía de Canelones logró detener a los otros cuatro hinchas de Nacional que llegaron al lugar. Uno de ellos fue condenado mediante proceso abreviado por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa a 22 meses de prisión efectiva.