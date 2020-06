Álvaro Villar: “Las veredas de Montevideo van exactamente en contra de la accesibilidad”

Política

Él sabe que todavía mucha gente no está interesada en la campaña electoral de cara a las elecciones departamentales porque las preocupaciones son otras, principalmente por el coronavirus y las medidas tomadas para evitar su propagación en Uruguay.

Sin embargo, comienza a reactivarse una campaña que tuvo que suspenderse y el exdirector del hospital Maciel no duda en criticar algunos aspectos de la ciudad y a sus compañeros-contrincantes, Carolina Cosse y Daniel Martínez, por entender que su objetivo es utilizar el puesto de intendente como trampolín para llegar a algo más alto, como ser presidente de la República, cargo para el que ambos se postularon en 2019.

Entre otras cosas, opinó que el cargo de senadora es más importante que el de intendenta, y que Cosse fue electa para ocuparlo, por lo que no termina de entender su postulación al gobierno departamental.

"Si yo me presento para una determinada responsabilidad y la gente me vota para esa responsabilidad, después la tengo que cumplir", expresó.

En conversación con Montevideo Portal, Álvaro Villar criticó el estado de algunas veredas y la falta de ellas en algunos barrios de la capital, lo que implica "discriminación" y falta de "accesibilidad".

¿Cómo reorganizar la campaña, incluyendo la recorrida por los barrios, con la consigna de distanciamiento físico sostenido?

Yo creo que en esta situación, en la cual hemos logrado muy buenos resultados en la lucha contra la pandemia y aplanar la curva, creo que manteniendo las medidas del uso de tapabocas, la distancia física de dos metros y al cuidado en el lavado de manos, se pueden realizar actividades presenciales con un nivel de seguridad alto. Creo que se tienen que buscar formas de que haya intercambio mano a mano en actividades presenciales. Los resultados en los últimos testeos que se vienen realizando nos permiten pensar que este es un camino para los próximos meses. Entiendo la situación de que para todas las montevideanas y montevideanos las elecciones departamentales no son el problema fundamental ahora, están preocupados por el trabajo, están preocupados por resolver los problemas de la casa, de los hijos, de la familia, y las elecciones pasan a un segundo plano. Pero tenemos que entender también que la Intendencia es clave en lograr una salida para estos problemas, es un actor fundamental, y todos tenemos que preocuparnos de quién va a ser el próximo intendente o intendenta.

¿Creés que habrá cambios sustanciales respecto a otras campañas?

Creo que va a ser una campaña totalmente distinta porque el hecho de no poder hacer actos masivos va a cambiar muchísimo, pero lo que creo es que sigue siendo muy necesario el contacto directo, lo más cercano posible, recorrer el departamento, recorrer los barrios, recorrer las casas, y vuelvo a insistir, con las medidas necesarias de sanidad tienen que hacerse reuniones como veníamos haciendo en las casas, en los clubes sociales, en los centros deportivos, en lugares de reuniones naturales. Va a poder participar menos gente por estas limitaciones de las que estamos hablando, pero sin dudas que es necesario.

Ante un eventual gobierno, ¿la pandemia cambia mucho tus planes con respecto a lo que habías ideado anteriormente?

Yo creo que sí, los planteos que veníamos haciendo hasta el 13 de marzo tenían el acento en un Montevideo diferente al que tenemos hoy. Uno ve cuáles son las predicciones a nivel mundial desde el punto de vista económico y se da cuenta que el problema no es solamente uruguayo. Nosotros sin duda vamos a tener un sector de la población muy golpeado por la pandemia. Ya no tenemos a corto plazo expectativas con respecto a la posibilidad de reanudar el turismo extranjero, eso implica toda una serie de cambios económicos muy importantes para todo un sector de la población y modifica a mucha gente las expectativas económicas. Después veremos qué pasa con otros rubros como el transporte, cómo puede salir de la disminución de la venta de boletos, que genera que el transporte colectivo, que nosotros creemos que tiene que ser un actor clave en una ciudad del futuro, se vea comprometido por esta realidad. Debemos lograr una propuesta para la ciudad, construir un departamento mucho mejor. Nosotros seguimos pensando que Montevideo puede ser una de las mejores capitales de América del Sur, una de las capitales más limpias del mundo. Pensamos que podemos lograr avances en el transporte colectivo, avances con respecto al desarrollo ecológico y sustentable de la ciudad, que tenemos condiciones inigualables en ese sentido. Y que Montevideo haya sido una ciudad dentro de un país que logró enfrentar esta pandemia de la forma que lo hizo puede ser un valor agregado desde el punto turístico e incluso de inversiones para el futuro. También la Intendencia tiene que pensar en darle trabajo a los habitantes del departamento y tiene que pensar en contribuir en soluciones de vivienda. He dicho varias veces que nosotros (la Intendencia) no somos los responsables únicos de este problema pero tenemos que colaborar y trabajar juntos con el gobierno nacional.

Uno de los principales problemas que plantea esta pandemia es la caída de mucha gente por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué puede hacer la Intendencia de Montevideo (IM) para paliar este incremento?

La Intendencia tiene que participar en soluciones de empleo y de vivienda, pero participar no significa ser el responsable único. La Intendencia, en el momento en que decide cómo realizar licitaciones, cómo realizar las compras, cómo realizar las contrataciones, está actuando en el mercado laboral. Es decir, la Intendencia puede tener una actuación en el mercado laboral a favor de promover el empleo de los habitantes del departamento o puede tener acciones que en vez de favorecer el empleo vayan en el camino opuesto. Si la Intendencia decide hacer una licitación en la que resuelva un problema determinado, ya sea en las calles, en el alumbrado, en el funcionamiento deportivo o cultural, puede tener políticas que favorezcan el empleo o puede que las compras las haga a proveedores que traen todo desde el exterior y que no emplean mano de obra nacional. Lo mismo cuando se buscan las soluciones a los temas de la limpieza, de todo el ciclo de los residuos.

Hablabas hace un rato del transporte, ¿cómo se salda esta crisis del transporte colectivo?

Va a ser fundamental una contribución del gobierno nacional para lograr apoyar a las empresas del transporte para que salgan de la crisis en la que actualmente están. Eso es clave. Tiene que haber, por supuesto, una responsabilidad de las Intendencias, estoy hablando fundamentalmente de las tres Intendencias metropolitanas, de Montevideo, Canelones y San José. Tenemos que participar de la solución pero el gobierno nacional va a tener que aportar de alguna manera para salvar de esta crisis a las empresas del transporte. Si no hay transporte colectivo, eso implica paralización económica, un daño a la producción y a la educación, a la posibilidad de los niños y jóvenes de asistir a los centros de estudio. Si nosotros dejamos esto librado a las leyes del mercado, el único camino que le queda a las empresas es disminuir la cantidad de unidades y frecuencias como formas de paliar la situación en la que están. Tenemos que buscar una solución, sentarnos en una mesa el gobierno con los ministros, las empresas de transporte y las tres intendencias para buscar soluciones reales al transporte colectivo. La salida en la construcción del país para los próximos años pasa por un transporte colectivo que no solo mantenga la situación que tenía antes de la pandemia, sino que tenemos que ir hacia un transporte colectivo más barato, más rápido, más seguro.

Uno de tus principales postulados al principio de la campaña electoral era la batalla contra el auto, que incluso dijiste que "es el cigarrillo de la ciudad". Pero el auto en esta pandemia volvió a tener predominancia en detrimento del transporte colectivo. Así y todo decís que la idea es tener un mejor transporte colectivo e incluso más barato. ¿Cuál es la posibilidad real de darle un nuevo impulso al transporte colectivo y nuevamente limitar la circulación de los autos?

La solución en varios países europeos que están saliendo de la crisis es la utilización del transporte multimodal, darle mucho mayor protagonismo a la bicicleta, darle mayor protagonismo a soluciones eléctricas y nosotros tenemos que buscar, junto con empresarios locales que ya tienen proyectos, alternativas al transporte actual para hacerlo más eficiente, más barato y más rápido. La idea de retirar el auto no es que quede más lindo, no es que sea solamente un problema de la sustentabilidad desde el punto de vista ecológico, no es solo eso. El problema es que el auto, si nosotros lo pensamos como solución para toda la población, no solamente para un grupo, y entonces empezamos a pensar en que los autos eléctricos sean más baratos, que sean más chicos, aun así demandaría a la ciudad más espacios para estacionamiento, calles más anchas y toda la infraestructura que el auto necesita. Cuando hablamos de que el auto es el cigarro de las ciudades es por todo lo que consume de la ciudad, porque se va comiendo a la ciudad. Nosotros pensamos que en la gestión cotidiana de la ciudad hay que ir priorizando al transporte colectivo y a las bicicletas, dándoles realmente la seguridad que tienen que tener porque aún no hemos logrado que andar en bicicleta en la ciudad sea seguro. Hay una gran cantidad de la población que podría trasladarse en bicicleta en los trayectos que hace habitualmente pero no lo hace porque todavía es una forma de transporte extremadamente insegura, está expuesta a accidentes que pueden ser mortales, y si nosotros no logramos que las sendas o las vías para bicicletas realmente sean seguras nunca van a ser un sustituto real del auto. También hay que incorporar, dentro de toda esta ecuación de soluciones, al tren (Ferrocarril Central), que si bien va a traer problemas muy importantes para la ciudad vamos a tener que ver cómo los vamos resolviendo en el día a día. Hay que ver la posibilidad de que el tren de UPM, utilizando la tarjeta STM, permita viajar a la gente y que sea una vía de traslado norte-sur o sur-norte.

En las últimas semanas se dieron algunas iniciativas que tienden a agrandar los espacios públicos para peatones y ciclistas. Más allá de estas iniciativas que se hacen ahora por problemas que plantea la pandemia y para reactivar el comercio, ¿esto deja en evidencia que en Montevideo hacen falta más peatonales?

Para la vida entre semana hacen falta más peatonales y más sendas cómodas para trasladarse, ya sea en bicicleta, en vehículos eléctricos, en sillas de ruedas u otras formas. Las veredas actuales de Montevideo van exactamente en contra de la accesibilidad e implican para la gente con dificultades motrices tener grandes problemas para trasladarse de forma segura. La Intendencia tiene que buscar soluciones a las veredas de Montevideo, hay todo un sector muy importante de Montevideo que no tiene veredas y ahí hay problemas de accesibilidad muy importantes, hay temas de discriminación por la falta de veredas, y también tiene que buscar soluciones del tipo de las peatonales. La peatonalización va de la mano con un concepto muy importante que es la posibilidad de que haya vectores dentro de la ciudad, en los barrios, en donde no puedan entrar los autos. Eso permite que los niños puedan jugar, puedan tener una vida barrial mucho más protegida. Los autos quedan en la periferia. Tenemos que ir creando estas zonas donde no entre el auto, yo creo que no hay ningún problema en dejar el auto lejos de casa, que no esté exactamente estacionado al lado de donde vivimos y poder hacer esos tramos caminando. Con eso ganamos vecindario, con eso ganamos vida de barrio y ganamos que los hijos nuestros se puedan criar con mucha más seguridad que donde están viviendo. Hay una propuesta que me gustaría desarrollar que es la de hacer la ida a la escuela caminando. Tenemos que lograr que el camino de los niños a la escuela se pueda hacer a pie, se pueda hacer con los amigos, como lo hacíamos antes y todavía se hace mucho en ciudades del interior, donde nuestros hijos pueden ir tranquilamente caminando a la escuela y volver de la escuela caminando. Hay que ir buscando que ese camino sea seguro y que la Intendencia trabaje en eso. Sería con modificaciones como que la pavimentación esté a la altura de la vereda, es decir, que sean los autos los que se tengan que detener, que tengan que subir una pendiente en los cruces, y no la gente bajar la vereda para cruzar la calle.

¿Cómo es tu relación con Carolina Cosse y Daniel Martínez? ¿Tienen planeado hacer algún acto juntos?

El Frente Amplio tienen una mesa departamental que coordina la campaña, nosotros nos hemos reunido y hemos acordado las formas de llevar adelante la campaña. Estamos todos peleando por un mismo programa, el programa que se ha elaborado en el Frente Amplio, que ahora estamos adaptándolo a la nueva realidad que surge durante la pandemia. Ese es el programa que cualquiera de los tres que gane va a llevar adelante. Hemos logrado llevar adelante esta campaña manteniendo un relacionamiento respetuoso y marcando diferencias. Pero creo que el Frente ha demostrado una coherencia durante treinta años de gobierno en Montevideo, estamos concretando obras y proyectos que llevan años. La ciudad de Montevideo no tiene nada que ver con la que era antes, se ha logrado recuperar los espacios verdes, la rambla, se han recuperado los centros culturales. Yo lo que pongo arriba de la mesa es que mi único objetivo es ganar la Intendencia, de los tres candidatos soy el que he planteado que no tengo aspiraciones de ser dirigente del Frente Amplio ni ser candidato a la Presidencia. No solo es una decisión personal, todos los sectores que me apoyan quieren que mi dedicación sea por cinco años a la IM y cinco años más si la población así lo desea.

Pero los tres candidatos plantearon cosas similares en cuanto a quedarse los cinco años si ganan y el otro día en Twitter se generó una rispidez con Carolina Cosse con respecto a este tema. Al menos para afuera no da la impresión de que haya una excelente relación.

Yo no veo que las relaciones no se salden internamente. Cuando me plantearon la posibilidad de ser candidato, una de las primeras personas con las que fui a hablar fue con Carolina (Cosse) en su casa, donde ella me dijo que quería ser candidata a la Presidencia nuevamente en el futuro, y yo fui a hablar con Daniel (Martínez) en San Francisco. Yo sé que ellos fueron candidatos a la Presidencia y Carolina ahora está en el Senado y haciendo una excelente labor en el cargo para el que fue electa. Yo le pregunté (en aquella reunión, antes de la campaña) a Carolina cuáles eran sus expectativas de futuro, lo que asumo es que Carolina cambió de opinión por lo que dijo después (que se dedicaría cinco años a la IM en caso de ganar). Yo lo que digo es que desde el punto de vista personal mis expectativas siempre han sido, desde que dejé la dirección del hospital Maciel, dedicarme a esta tarea de la gestión de la ciudad. La gente la eligió para que cumpliera un rol en el Senado y ella cambió y decidió dedicarse a la Intendencia, cosa que es una decisión personal, pero para mí ser senadora de la República está por encima de ser intendenta. Creo que el cargo de senador es un cargo lo suficientemente importante y destacado como para que se tenga que desarrollar en todo un período, pero es la decisión que cada uno toma. En la política las cosas tienen que ser bien claras, la población tiene que saber qué es lo que uno quiere y tiene que saber que cuando lo vota para una determinada tarea va a llevar esa tarea adelante por el período por el cual fue elegido. Si yo me presento para una determinada responsabilidad y la gente me vota para esa responsabilidad, después la tengo que cumplir por el período para el que me votaron. Es mi forma de ver la política y de ver los cargos electivos.

