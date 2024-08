Lista 76: García al Senado y Di Candia a Diputados; Seregnistas lamentan falta de acuerdo

Elecciones 2024

El sector frenteamplista Plataforma definió a quien llevará como cabezas de su lista, la 76, de cara a las elecciones nacionales.

En su asamblea nacional, la agrupación definió proponer que el exintendente de Montevideo y dirigente de Magnolia, Christian Di Candia, encabece la lista a diputados por Montevideo y que el exministro de Economía, Álvaro García, sea su primer nombre para competir por una banca al Senado.

A raíz del anuncio, fuentes de Seregnistas señalaron que hubo falta de acuerdo entre su sector y los liderados por García y Di Candia, y recordaron lo que juntos acordaron al fundar Convocatoria Seregnista-Progresistas.

“La conformación de Convocatoria siempre tuvo como objetivo trabajar en un proyecto de largo plazo que fortaleciera el espacio seregnista dentro del Frente Amplio. Ese sigue siendo nuestro norte. Y, tal como se había acordado, eso tenía como ingrediente una formulación electoral común a nivel nacional y de cada departamento”

“Esa fue nuestra tesitura y lo sigue siendo. No podemos condicionar esa herramienta política fundamental a inquietudes circunstanciales ni al lugar en las listas. Con esa lógica, los Seregnistas tendimos la mano; si bien no podemos realizar un acuerdo en esta oportunidad dada la propuesta de concurrir en listas separadas, que creemos desnaturaliza el sentido del acuerdo original. Lamentamos que no hayamos consolidado juntos esa visión”, indicó la fuente consultada.

A su vez, señaló que “no acordar ahora”, no quiere decir que no se siga con el diálogo entre los sectores para ayudar a los “equilibrios” dentro del partido.

Plataforma emitió un comunicado este sábado en el que anunciaron la decisión de presentar en las elecciones de octubre la lista 76 en todo el país, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, “tomando en consideración y adecuándose a los posibles acuerdos y a las condiciones políticas locales”.

A su vez, señalaron la necesidad de “reafirmar la alianza construida” con el sector Magnolia “como aporte para la renovación política, programática y de formas de participación” del Frente Amplio. A ese sector es que le propusieron “poner a consideración” la candidatura de García y le propusieron el nombramiento de Di Candia, su integrante.

Además, plantearon “encomendar al Ejecutivo Nacional [del sector] que profundice las gestiones necesarias para confirmar las alianzas políticas y ampliar los acuerdos que permitan el mejor desempeño electoral”.

“En el día del quinto aniversario de su creación, Plataforma se compromete con toda su militancia a trabajar para el próximo triunfo del FA, inspirada en los valores y el legado de nuestros referentes históricos, Líber Seregni, Tabaré Vázquez y Danilo Astori”, concluyó la agrupación.

