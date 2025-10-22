Álvaro Danza será convocado a comisión de Diputados por superposición de tareas

Política

Montevideo Portal

El exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) y diputado del Partido Nacional José Luis Satdjian se refirió en la mañana de este miércoles a las superposiciones de tareas del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

En repetidas ocasiones, el titular del centro de salud ha marcado horarios de trabajo en mutualistas y en la Facultad de Medicina de la Udelar que coinciden en el tiempo con su presencia en actividades de ASSE, incluso en otros departamentos del país.

Ante esto, Satdjian dijo en una entrevista en el programa Otra Mañana (Radio Oriental): “Se está actuando con una irresponsabilidad tremenda, se le está tomando el pelo a toda la población, al Parlamento y a los usuarios de ASSE”.

“Danza demuestra una vez más que no está a la altura del desafío de la salud pública en el país”, agregó. Además, mencionó que el titular de ASSE no debería estar trabajando en cinco lugares distintos y se refirió a las declaraciones que dio el médico en La Diaria, donde aseguró: “Mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas: Zoom, videollamada y hablo por teléfono; así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados. No le da la vida para estar trabajando en seis lugares a la vez”.

Tras la declaración, el legislador nacionalista afirmó: “No puede declarar algo calamitoso como lo que declaro. Me parece que es algo muy irresponsable, que nos subestima a todos y con una soberbia que hace que Danza no deba seguir en el cargo”. “Nos toman el pelo y de tontos”.

En la misma línea, analizó que el titular de ASSE podría estar incurriendo en faltas administrativas por utilizar recursos de la institución– viático, auto oficial y traslado– mientras trabaja para la Udelar.

Enfatizó que podría ser sancionado o tener otras cuestiones con el centro de estudios debido a que declaró que marca tarjeta en la universidad y trabaja para el centro de salud.

“La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el presidente Yamandú Orsi deben actuar rápidamente para solucionar este tema”, mencionó Satdjian.

El legislador aseguró que convocarán en los próximos días a Danza a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados debido a la incompatibilidad en las funciones del titular de ASSE –que ya había constatado la oposición– y por las superposiciones de actividades del profesor grado 5 de la Facultad de Medicina de la Udelar.

“Vamos a exigirle a Danza que termine con esta situación de tomarle el pelo a la gente. Tenemos todos los elementos arriba de la mesa debido a que le pedimos informes a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar y de la Universidad Católica”, argumentó el nacionalista.

“Yo aspiro y confío en que esto se solucione. Estamos dándole una carta de crédito al Poder Ejecutivo para que revise la situación, para no llegar a extremos mayores”, sentenció.

Montevideo Portal