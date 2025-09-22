Álvaro Danza: cómo divide su trabajo y “cuestiones delicadas” del anterior gobierno

Política

En medio de la polémica por el cargo que Álvaro Danza ocupa en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que la oposición tildó de inconstitucional y pidió su renuncia, el jerarca dijo cómo divide sus tiempos entre su labor en la gestión pública y privada y se refirió a investigaciones de la nueva administración sobre la gestión del gobierno anterior.

En diálogo con Arriba gente, el médico afirmó que “es posible trabajar son seriedad y compromiso” en ASSE y las mutualistas privadas en las que ejerce. Al ser consultado sobre cómo dispone de sus tiempos, el jerarca respondió: “Los divido de excelente manera”.

“Estoy dedicado a ASSE, estoy siempre con ASSE en la cabeza, en la vuelta. Esta semana voy de gira a Melo, estoy permanentemente in giro”, afirmó el presidente del organismo. Danza sostuvo que “para los médicos trabajar de 7:00 a 19:00 o 20:00 no es ninguna novedad”.

“Lo hago con absoluta tranquilidad. Lo hice siempre. Por ahora, con mis 48 años lo estoy bancando lo más bien. Trabajo los sábados de mañana”, expresó. Danza dijo que su contrato con ASSE indica que debe trabajar 30 horas semanales, por lo que no tiene exigencia “full time”.

Asimismo, Danza apuntó contra la oposición por cuestionar su cargo en ASSE. “Pienso que tiene que ver con que estamos trabajando muy seriamente, muy decididamente, con mucha independencia de criterios, con profesionalismo. Eso me da la impresión de que irrita un poco. Al mismo tiempo, estamos analizando cosas que pasaron en la administración previa”, expresó.

Según el presidente de ASSE, la nueva administración investiga “cómo se manejaron los recursos, si se privilegió a alguna institución de salud con respecto a otras, si se hicieron las licitaciones que se tendrían que haber hecho para la adjudicación de algunas compras de cuantía”.

De todos modos, prefirió “no aventurarse”, aunque advirtió que “puede haber algunas cuestiones delicadas, que me parece que generan una gran conmoción y preocupación”. “Podría ser que este fuera el origen”, señaló.

Al ser consultado sobre si su gestión será sostenible tras la polémica con la oposición. “Vamos a seguir para adelante, tenemos el respaldo de la ministra, del presidente, sobre todo de nuestra consciencia de que estamos haciendo las cosas bien y trabajando con compromiso por y para la gente haciendo que tenga más oportunidades de salud y de atenderse bien en la asistencia pública”, sostuvo.