Alto mando del Ejército de EE. UU. indicó qué misiles se usaron contra Irán

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El general de mayor rango de Estados Unidos reveló el viernes que las tropas estadounidenses que participan en la Operación Furia Épica han utilizado un sistema de misiles balísticos para hundir buques de guerra iraníes, incluido un submarino, lo que ofrece una idea de los objetivos a los que ataca la artillería estadounidense en esta guerra.

Los artilleros y los infantes de marina están “hundiendo barcos, destruyendo depósitos y lanzando sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACM) y misiles de ataque de precisión (PrSM)”, declaró el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en una rueda de prensa el viernes, según consignó el portal Business Insider.

“Desde fuera de Irán, nuestros artilleros del Ejército y de la Infantería de Marina están atacando objetivos que Irán utiliza para proyectar su poder más allá de sus fronteras”, afirmó.

En tal sentido, el general aseguró que en los primeros 13 días de la operación, las fuerzas de artillería estadounidense “han hecho historia”, de acuerdo con el citado medio. “Dispararon los primeros misiles de precisión jamás utilizados en combate, alcanzando gran parte del territorio enemigo”, expresó y añadió que utilizaron misiles ATACMS del Ejército “para hundir varios buques, incluido un submarino”.

Las fuerzas estadounidenses continúan destruyendo la Armada iraní para garantizar la libertad de navegación. Caine sostuvo que el ejército estadounidense está atacando buques minadores y su capacidad para atacar buques mercantes.

“En menos de dos semanas, hemos neutralizado la capacidad de combate de la Armada iraní y seguimos atacando buques de guerra, incluyendo todos sus buques de guerra de la clase Soleimani, que estaban armados con misiles antibuque y armas antiaéreas”, concluyó el jerarca del Ejército.

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