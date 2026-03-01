Internacionales

Trump amenaza a Irán con una respuesta nunca antes vista tras advertencia de ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Irán que, si cumplen su amenaza de asestar “un golpe muy fuerte” en represalia por la ofensiva conjunta lanzada con Israel, Washington responderá con una contundencia “nunca antes vista”.

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, escribió el mandatario en redes sociales.

La advertencia se produce en el marco de la operación denominada “Furia Épica”, iniciada en la madrugada del sábado, cuando comenzaron los bombardeos contra objetivos militares y nucleares iraníes. Según Washington, el propósito es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”.

Horas antes, Trump había anunciado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, durante los ataques contra el centro del poder en Teherán, en una ofensiva que tiene como objetivo declarado forzar un cambio de régimen.

Teherán, que negociaba con Washington un acuerdo sobre su programa nuclear, denunció una “agresión militar criminal” y respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluidos Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

La escalada mantiene en vilo a la comunidad internacional ante el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance en Oriente Medio.

Con información de Agencias