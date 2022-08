Allanamiento a whiskería en Peñarol por trata: ¿cómo operaba y qué dice la defensa?

Judiciales

Para fiscal es “muy difícil” incautar drogas y armas en Uruguay: “Es el único país de América Latina que no tiene un allanamiento nocturno”.

El pasado jueves 11 de agosto se llevó a cabo un operativo policial en una whiskería ubicada en el barrio Peñarol Viejo, tras una investigación, que data de tres años, de una posible trata de mujeres con fines de explotación sexual.

El allanamiento se realizó luego del pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, al Poder Judicial y la autorización por parte de un juez. Las personas formalizadas fueron imputadas por delitos de trata agravada, proxenetismo agravado y negociación de estupefacientes, algunas de ellas en calidad de autor y otras como coautores, informó Fiscalía.

Se trata de cuatro hombres y una mujer: propietario, expareja de propietario, hijo, amigo y chofer.

“No solo era chofer, sino que contactaba a jóvenes en algún caso eran menores de edad”, precisó la fiscal en declaraciones consignadas por Subrayado y Telemundo, y agregó que “el dueño aparente de la whiskería tenía páginas en internet donde ofrecía el trabajo sexual de mujeres adultas y de adolescentes”.

Sobre lo último, dijo que en dichas páginas no se explicitaba que fueran menores de edad.

En la web se dejaba un número celular del dueño del local y las jóvenes se contactaban con él, que las pasaba a buscar en su auto y las traía a la whiskería.

Según detalló la adjunta de Ghione, María José Brisco, el presunto explotador se quedaba con el 15% o 20% del dinero producido por las mujeres.

El hijo del dueño también trabajaba en el local, que funcionaba de martes a domingos en horario nocturno hasta las 06.00 de la mañana. En tanto, la expareja del propietario, se dedicaba a llevar la contabilidad.

Según testigos, los viernes y los sábados a la noche se llenaba.

En el transcurso de estos tres años que lleva la investigación iniciada por la fiscal Mariana Alfaro, se realizaron numerosas escuchas telefónicas.

“No se incautaron estupefacientes. Sí se incautaron indicios que hacen relación con los estupefacientes como recortes de nylon, que funcionan como envoltorios de cocaína, sí se incautó sustancias químicas que sí se usan para la mezcla de los estupefacientes como cafeína y también se incautaron balanzas de precisión”, señaló la fiscal.

Asimismo, estimó que es “muy difícil” la incautación de drogas y armas en nuestro país.

“Era una de las cosas que nos surgían de las escuchas, sobre todo en este tipo de delitos porque funcionan en la nocturnidad y nuestro país es el único de América Latina que no tiene un allanamiento nocturno, por lo tanto el enfrentar este tipo delitos y los delitos de crimen organizado se hace muy difícil para quienes investigamos porque a veces, a pesar de las escuchas, no logramos incautar porque se hizo el claro del día o ya terminó el consumo de la droga o se la llevaron del local durante la nocturnidad”, explicó Ghione.

Por otra parte, la fiscal destacó que la investigación se realizó en conjunto con la Unidad de Delitos Especiales de la Dirección Nacional de Investigaciones Interpol y la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía.

De acuerdo con palabras de la magistrada, la defensa alega que una de las adolescentes era pareja de uno de los detenidos. Pero de todas formas, dijo que trabajaba en la whiskería “por lo menos en la barra despachando alcohol”.

A su vez, indicó que las víctimas son “muchas”: “Ahora en el lugar habíamos traído a tres pero el listado de mujeres que se fueron identificando a través de las escuchas son bastantes”.

No obstante, dijo que no se puede precisar la cantidad porque “las personas que están hoy no son las mismas que estaban hace tres años”. Por lo que surge a raíz de las escuchas “no son menos de siete u ocho mujeres”.

Defensa

El abogado Pablo Casas, que representa al dueño de la whisquería y a los imputados dijo que por parte de la Fiscalía se presentó “abundante” que se analizará en el correr de los días.

“Habrá que ver con el correr de la investigación si se puede o no probar esos delitos, para mí, personalmente, no se pueden probar. Entiendo que la prueba dirigenciada hasta el momento no acredita esta tipificación pero el proceso es de esta forma y ahora hay que esperar y empezar a trabajar”, objetó.