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Algo más que viento: meteorólogo explico por qué caen los árboles en las tormentas

En la noche del martes, el largamente anunciado ciclón extratropical llegó a Uruguay y hubo consecuencias. Una de las más notorias fue la caída de numerosos árboles en el sur y sureste del país. En el departamento de Maldonado, una de estas caídas generó un accidente de tránsito en el que murió un hombre.

Si bien el viento juega un papel en el desplome de los gigantes vegetales, no sería el único elemento involucrado. Así lo sugirió esta mañana el meteorólogo Guillermo Ramis en su columna en Informativo Sarandí.

Según Ramis, la lluvia tendría incidencia en el fenómeno, especialmente cuando son persistentes.

“El suelo, al estar empapado, enchumbado de agua, produce que el árbol se caiga fácilmente”, opinó. En ese sentido, el exceso de agua debilitaría al agarre de las raíces en el suelo, comprometiendo la estabilidad del árbol.

En cuanto a lo que sucederá en las próximas horas, Ramis adelantó que el ciclón terminará pronto. “Ya va menguando, hoy es el último día. A partir del jueves vuelve la normalidad” aunque todavía habría “algún chaparroncito”, sostuvo.

Y como buena noticia, añadió que también desde el jueves remitirá la alta humedad que marcó el final de la semana pasada y el inicio de la presente.

Aire en movimiento

De acuerdo a los datos registrados por las estaciones meteorológicas de Inumet, la racha más fuerte de las últimas horas se produjo sobre las 02:00 en el aeropuerto de Laguna del Sauce, Maldonado, donde el viento alcanzó los 102 km/h.

En ese mismo departamento, y también en Canelones, hubo ráfagas de más de 70. Asimismo, en el Aeropuerto de Carrasco hubo, a las 22:00 horas, una racha de 83 km/h.