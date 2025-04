Alfonso Lereté: “Quien sería el secretario general de Legnani es hijo del amiguismo”

Seré curioso

Por César Bianchi

@Chechobianchi

Dicen los libros de autoayuda y de empoderamiento personal que, para que algún deseo se materialice, se concrete, hay que manifestarlo públicamente. No basta con desearlo fervientemente: hay que creérselo y transmitirlo a otros con convencimiento. Quizás Alfonso Lereté (53) conoce estas premisas posmodernistas, porque en una hora de charla habló más de una vez como el próximo intendente de Canelones. Advertirá el lector (o lectora) que él habla como si eso fuera un hecho, no una opción remota.

Quizás esto pasa porque él insiste en que de improbable no tiene nada. Él dice que “esta vez sí” la Coalición Republicana —que funcionará como un único lema, y por lo tanto los votos de sus candidatos se sumarán— tiene chances reales, plausibles, de ganar la elección departamental del 11 de mayo y desbancar al FA.

Lereté tiene propuestas, y las enumera en esta entrevista. También tiene críticas hacia el oficialismo que se han sostenido en el tiempo: le señala a Yamandú Orsi y a su delfín —y ahora candidato—, Francisco Legnani, un pronunciado clientelismo político. Les endilga unos 2.000 puestos de trabajo tercerizados, sin concursos ni llamados. Y puntualmente apunta a Pedro Irigoin, un hombre de confianza de Legnani —eventualmente su secretario general en un próximo gobierno departamental— como un “hijo del amiguismo”.

Antes de empezar en política, ejerciste el periodismo. ¿Qué te llevó a incursionar en política?

El periodismo es una de mis vocaciones. Primero fue el deporte, después el periodismo y después la política. La política por tradición. Y a partir de allí, el periodismo me permitió ver que el mejor camino (hay otros caminos) se llamaba y se llama Partido Nacional. Y por eso nos involucramos en política.

¿Siempre fuiste blanco? ¿De cuna nacionalista?

Sí, siempre. Mi padre era herrerista, mi madre de la lista 400 de Montevideo, de Washington Beltrán. A partir de allí mi hogar fue siempre blanco. Por tradición somos blancos, pero después por convicción, en función de que el periodismo me abrió todas las puertas.

Fuiste electo tres veces como diputado. ¿Desde cuándo querés ser intendente de Canelones?

Fui electo de tres ocasiones, sí. En una pasé a ocupar el cargo de director de AFE, y ahora tengo la posibilidad de ser intendente o volver al Parlamento. Esto comienza muy especialmente cuando ocupamos la función de concejal, lo que antes era edil local, en el primer gobierno de [Marcos] Carámbula. Allí me comenzó a gustar y mucho la actividad local. En aquel momento eran juntas locales, no municipios. Después, como edil departamental, profundicé ese gusto. Mi pasaje por AFE me dio otros elementos y, como diputado, obviamente, ahí creció al 100% la posibilidad.

El sistema de recolección de residuos de Canelones parece ser modélico; lejos está de ser una preocupación, como sí pasa en Montevideo. ¿Le reconocés este logro a la comuna canaria de administración frentista?

Sí. Le reconozco algunos capítulos de todo el programa. Porque, si analizás todo el programa, tiene algunas deficiencias. ¿Qué le reconozco? Por ejemplo, los contenedores domiciliarios, donde allí existe no solo la capacidad de empezar a reciclar desde el hogar, enseñar desde el hogar. Digo “enseñar” porque los padres les enseñan a sus hijos: “Este material se puede reciclar, va para un contenedor, este otro va para otro contenedor, que en la semana pasan en horarios y días distintos”. Y eso la ciudadanía lo ha valorado positivamente. De las 84 reuniones que he tenido, un número importante de personas me ha dicho: “Mirá, Alfonso, que esto está funcionando”. Y, además, la ciudadanía toma como que la Intendencia le dio algo. No le saca siempre en impuestos, sino que le dio algo. Ese darte algo la ciudadanía lo tomó de manera muy aprensiva y lo valora.

Después, las composteras, que es ni más ni menos que reciclar, en este caso, todos los residuos orgánicos y transformarlos en abonos, en hummus. Entonces, en ese sentido, estos dos elementos son positivos. ¿Cuáles son los que queremos mejorar y para eso queremos ser intendente? Primero, todo lo vinculado con la recolección de podas en todo el departamento, los desechos vegetales. Ese es el gran déficit que hoy tiene la intendencia, que en 20 años no lo pudo solucionar. Inventó los centros limpios, fracasaron; inventó los puntos verdes, fracasaron. El último punto verde ahora está en Estación Atlántida, gravísimo. A prácticamente tres cuadras de la policlínica, donde van a tirar todos los desechos vegetales y allí ya es cuna de roedores, ratas, comadrejas, etcétera.

Y el otro punto que no ha solucionado, y la palabra la tiene hoy el presidente de la República, es la planta final de tratamiento de los residuos sólidos. Me refiero al basurero a cielo abierto que está en Cañada Grande, en Empalme Olmos.

¿Tú querés hacer una planta de tratamiento de residuos allí?

No, lo que nosotros planteamos es, a la luz del proyecto que existe por parte de un privado, donde el pueblo en Empalme Olmos está en contra, y de lo que hoy funciona en Empalme, que se llama Cañada Grande —el único vertedero a cielo abierto en todo Canelones y en todo el Uruguay, donde se vuelcan 500 toneladas de basura por día—... En función de todo lo que está sucediendo, quien tiene que tomar participación es el presidente de la República. Y vos me preguntarás, ¿por qué? Porque en su momento, cuando se quiso instalar un megabasurero en la Costa de Oro, cerca de Soca, y que iba a afectar la Costa de Oro, mi presidente Lacalle Pou lo frenó. Era el Cerro Mosquito, donde el exintendente, hoy presidente de la República, tenía la habilitación para el famoso relleno sanitario. Digo “famoso” porque, en definitiva, no era una planta de tratamiento: era seguir enterrando la basura. Y allí Luis dijo: “No, eso no se va a hacer en Cerro Mosquito”.

Pues bien, ahora surge otra iniciativa, ¿y quién debe tener la palabra? El presidente de la República. La iniciativa es montar una planta en Empalme Olmos, por parte de un privado, que contó con la habilitación del Ministerio de Ambiente. El tema es que los lugareños, reunidos en una asamblea vecinal, entienden que esa iniciativa va a contaminar.

“Cuando se quiso hacer una planta con relleno sanitario en Cerro Mosquito, mi presidente Lacalle Pou dijo ‘no’. Ahora quieren hacer una planta de residuos en Empalme Olmos y los vecinos dicen que contamina. Que se la juegue el presidente Orsi”

¿Y qué entendés vos? ¿Contamina o no? ¿Es buena cosa o no esa planta?

Entiendo que tiene que hablar el presidente. Como habló mi presidente en su momento, tiene que hablar. La dependencia central es del Ejecutivo, porque la autorización ambiental la brindó el Ejecutivo. Y no solo eso: el viceministro de Ambiente fue el director de Gestión Ambiental de Canelones, de la Intendencia de Canelones, del actual presidente, cuando fue intendente. Yo quiero ser intendente. Y como intendente de Canelones le voy a golpear la puerta al presidente y le voy a decir: “Presidente, ¿cuál es su opinión sobre este tema?”.

A ver, yo no puedo pronunciarme a favor o en contra, porque cada uno tiene determinados elementos. La ciudadanía ha intentado demostrar que contamina. Yo no puedo decir si contamina o no, pero los lugareños lo están afirmando. Y, por otro lado, el privado ¿qué es lo que hace? El privado dice: “Nosotros, con este sistema, garantizamos determinada acción”. Entonces, ¿qué es lo que le estoy pidiendo al presidente de la República? Que tome la misma actitud que tomó su antecesor. Que se la juegue.

Vos has sido muy duro endilgándole clientelismo político a la Intendencia de Canelones (IC) de Orsi, y Legnani es su delfín. Has hablado de contrataciones directas y demasiados cargos de confianza. ¿De cuántos hablamos?

Estamos hablando de 440 contratos directos y 60 cargos de confianza. En total, medio millar: 500. Tengo una propuesta de campaña electoral: reducir el 50% de los contratos directos. Eso implica un ahorro de 30.069.575 dólares. Tú me preguntarás, ¿de dónde sacás esto? Veo un pedido de informe que redactó en su momento Richard Pérez, edil del Partido Nacional, que se lo respondió a la Intendencia, donde figuran todos los contratos. Nombre, apellido, montos que ganan por mes, aguinaldo, todo. Empezamos a sumar y en función de esa sumatoria nos da esta cifra, que, si no renovamos el 50% de esos contratos el 11 de julio, que es cuando asumiría la IC, se generaría ese ahorro.

Esta intendencia pidió dos fideicomisos. Yo ya elimino uno de plano. Pidió 25 [millones]; yo voy a ahorrar 30 millones, o sea, le estoy eliminando un fideicomiso. El primer fideicomiso tenemos que conversarlo, porque siendo intendente le voy a pedir al FA el apoyo para poder no pedir un préstamo para seguir endeudándome, para poder avanzar, porque la intendencia ha acelerado el proceso de endeudamiento. Yo tengo que desacelerarlo. ¿Cómo lo hago? En vez de sacar dos préstamos, saco uno.

Sin embargo, Legnani me dijo que la IC es la tercera intendencia con menos cantidad de designaciones directas en relación a la plantilla de todo el país: 6,5% en relación a su plantilla de funcionarios. Y es la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a su población, añadió. “La norma, la regla en la IC es el ingreso por concurso”, sostuvo. Y me dijo más: “Si nos comparamos con nosotros mismos, cuando llegó Marcos [Carámbula], había 1.000 funcionarios más que ahora y el 95% eran designaciones directas, cuando gobernaron blancos y colorados”. ¿Entonces? ¿Cómo se entiende tu denuncia?

Lo que está diciendo el candidato del Frente Amplio es falaz. Lo que no está diciendo el candidato del Frente Amplio es que la Intendencia de Canelones hoy tiene un Estado paralelo. Aparte de los 4.800 funcionarios, tiene entre 1.500 y 2.000 personas que le paga el sueldo la IC a través de privados. La intendencia privatizó o tercerizó todo, o prácticamente todo. Entre esos 1.500 y 2.000 no hubo ni un llamado ni un concurso. De ese Estado paralelo surgió quien es hoy su primer suplente a la intendencia y el que ya designó Legnani como su eventual secretario general: Pedro Irigoin.

Pedro Irigoin es el hijo predilecto del amiguismo y el clientelismo político de la intendencia actual de Canelones y de quien es hoy el candidato a la IC por el oficialismo. ¿Por qué? Esta persona en el año 2013 fue designado, a dedo, para una cooperativa que se llama Cooperativa Chapalea. Y no tengo nada contra los integrantes porque son trabajadores. Sí tengo y me molesta la injusticia del amiguismo y el clientelismo. En un doble discurso el Frente Amplio lo combate, pero lo practica. Y esta persona se presenta como referente de esa cooperativa. Estaba de secretario de la Junta y como alcalde, porque fue en el primer gobierno de los municipios, Julio López, que era de Asamblea Uruguay, recibe el documento y no hubo chance, no hubo llamado, nada: “Hay que aprobar esa cooperativa para que comience el trabajo de recolección de podas en Parque del Plata”. ¿Quién era el referente? Esta persona. Trabajó un año: le daban la camioneta, le dan implementos y le dan un sueldo, ¿no? Le da todo la IC. Una camioneta que la desafecta del trabajo de la Intendencia para dársela a esta cooperativa, me acuerdo clarito: una Toyota Hilux bordó.

“Entre esos 1.500 y 2.000 puestos laborales, no hubo ni un llamado ni un concurso. De ese Estado paralelo surgió quien es hoy su primer suplente a la intendencia y el que ya designó Legnani como su eventual secretario general: Pedro Irigoin”

A partir de allí, en un año, se cumplió la tarea en la cooperativa y siguiendo en la cooperativa se presentó como candidato al municipio de Parque del Plata, continuó trabajando en la cooperativa, fue electo alcalde, siguió trabajando en la cooperativa y renunció días antes de asumir como alcalde. Esa persona, cinco años después, su organización política decide que fuera diputado, y hoy es diputado. Y su organización política decide que sea director general de Administración, después coordinador de vértice institucional y hoy senador de la República. Ese senador de la República es hijo del amiguismo y el clientelismo.

Pero estás hablando de un caso particular, y Legnani es claro: dice que los cargos de designación directa son apenas el 6,5% de la plantilla, y es la segunda intendencia con menos funcionarios contratados sin concurso de acuerdo a su población. Cuando hay intendencias blancas —como la de Artigas o Durazno, entre otras— con escandalosos casos de funcionarios contratados sin previo concurso.

Te estoy hablando de un Estado paralelo, de 1.500 a 2.000 funcionarios sin llamados ni concursos, y donde muchos de esos funcionarios entran por la puerta del costado… Es muy grave. Te doy casos concretos, y tengo más. Porque detrás de esa cooperativa había otras personas. Que yo no juzgo a esas personas, porque detrás de esas personas hay familias.

Lo del porcentaje que da Legnani es falaz también. Lo primero ya te lo demostré, con nombre y apellido. Y no es cualquier persona. Ya lo anunció el candidato a intendente del partido que gobierna, dijo que va a ser su secretario general: un hijo del clientelismo y el amiguismo político de Canelones. Eso es contundente. Y atrás de eso, todo lo que está tapado y que no vemos, ¿no?

Pero vamos a esos números que te dijo. En su momento, cuando empezó a manejar esta información el exintendente [Orsi], hoy presidente, dije: “Voy a hablar con la Oficina Nacional de Servicio Civil”, y fui a hablar con Conrado Ramos, quien era el director en ese momento. Y le digo: “Estos números, ¿de dónde los sacan ustedes?”. “Mirá, Alfonso, te tengo que ser bien claro: nosotros no tenemos la capacidad de auditar esto. La intendencia nos envía los números y es lo que publicamos”. Por eso no le creo al candidato del partido que hoy gobierna Canelones. No le creo.

“Le dije a Servicio Civil: ‘Estos números, ¿de dónde los sacan?’. Me dijeron: ‘Nosotros no tenemos la capacidad de auditar esto. La intendencia nos envía los números y es lo que publicamos’. Por eso no le creo al candidato del partido que hoy gobierna Canelones”

“Alfonso viene planteando esto desde hace años y mucho resultado no le dio. A quien criticaba terminó como presidente de la República y tampoco le dio mucho resultado a él dentro de su partido”, me dijo Legnani, en Buscadores.

Yo trabajo por convicciones, no trabajo por conveniencia. No habla muy bien de quien hace una expresión de esa naturaleza plantear el eje de la conveniencia. Lo mío es por convicción. Y por algo he actuado como he actuado todos estos años. Dentro de mi partido, él ahí avanza en un campo que seguramente pueda conocer, o quizás no. Me gustaría que, si tuviera más información, la dijera. Porque parece ser que conoce la interna del Partido Nacional. Ya que avanzó en ese sentido, dijo: “Parece que no le fue bien [a Lereté]”; bueno, yo lo invito a que conteste por qué no me fue bien, qué es lo que él sabe o no sabe, y estaría interesante que nos brindara por lo menos una aproximación de esa información que él maneja a la interna de mi partido. Capaz que tiene algunos datos que yo desconozco.

¿Por qué votar la continuidad del gobierno frentista sería “aceptar el avasallamiento sobre instituciones deportivas de la zona”, como has dicho?

Porque hay dos casos paradigmáticos en Canelones, donde la actual administración golpeó muy duro: en una perdió y en otra tiene que pagar. Yo no puedo creer todavía cómo la IC le pide para expropiar un predio al Club Atlético Progreso [de Estación Atlántida] y se compromete a pagarle 36.000 dólares y ese expediente está todavía flotando, y no se ejecutó desde el año 2000. Cinco años han pasado, es increíble que le deba 36.000 dólares (¿no los tiene la intendencia, no tiene caja?). No me vengan ahora a decir que no tiene cuenta bancaria y que la institución no puede hacerse cargo de eso, porque celebró un convenio hace muy poco, hace un año y medio, con el Ministerio de Transporte y tiene todo al día. Ese fue el primer avasallamiento y muy triste lo de la intendencia.

Y segundo, el capítulo del Club Social y Deportivo Parque Plata. La IC lo perdió por partida doble. Lo perdió cuando me hizo un juicio a mí, personalmente, que yo se lo dije en su momento al intendente: “Ahí te metiste con mi familia y te equivocaste”. Porque no es que afecte a Lereté. Yo estoy curtido y lo aguanto, pero que a mi familia (esposa, hijo y padre) todo esto le generó una afectación. Y les terminé ganando el juicio. Ahí se generó una ruptura con el exintendente y el actual presidente, que obviamente la superamos porque, como intendente, yo ya lo tengo superado. Al otro día [de ganar] yo estoy golpeando la puerta para conseguir los temas vinculados para Canelones y con todos los ministros. Pero allí hay un tema donde él no actuó bien, porque generó un juicio que le gané a posteriori, pero que dejó alguna secuela en mi familia. Yo con la familia y en lo privado nunca me había metido. Y él ahí no estuvo a la altura.

Esto es noticia: en su momento, la IC le inició un juicio al club deportivo para desalojarlo, porque fue toda la movida que hice de defensa. Salió el fallo en primera instancia, y perdió la intendencia. Perdió Orsi. Perdió el ex intendente y el hoy presidente. Cuando intentó avasallar y sacarle la sede social, en primera instancia la Justicia dijo: “No, por la vía de la posesión, hace más de 60 años el Club Deportivo lo construyó, es de la institución y la intendencia no debe avasallar”. Para nosotros eso fue un aliciente tremendo, porque demuestra que no estábamos equivocados cuando actuábamos y no estábamos equivocados cuando dijimos que se estaba equivocando la IC.

“En el capítulo del Club Parque Plata la IC lo perdió por partida doble. Lo perdió cuando me hizo un juicio a mí, personalmente, que yo se lo dije en su momento al intendente [Orsi]: ‘Te metiste con mi familia y te equivocaste’”.

¿Por qué hablás de un “peaje del FA a los recursos”? ¿Qué querés decir?

Esto sucedió en el gobierno del 2015 al 2020, el primero del exintendente. El literal B, que es un literal de dinero que va hacia los municipios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) va directo a las intendencias y esta distribuye, porque los municipios no tienen la capacidad de unidad ejecutora y no tienen personería jurídica. A partir de allí, la IC en el periodo 2015-2020 hacía una separación. Les derivaba el 30% de los recursos a los municipios para manejo directo y el otro 70% se lo quedaba y les hacía firmar un compromiso de gestión, como que aceptaban eso. Había municipios que tenían que firmar, por ejemplo, boletas de 5 millones de pesos, 6 millones de pesos de combustible, y ese combustible nunca había llegado al municipio de Montes o al municipio de Sauce. Nunca.

En nuestro gobierno eso se terminó. Y [José Luis] Falero tuvo mucho que ver, cuando fue director de la OPP. En ese tema le torcimos el brazo al ex intendente. Y pretendemos que el actual director de la OPP [Rodrigo Arim] mantenga este criterio de que el 100% de los recursos son para los municipios. Como intendente se lo vamos a plantear, pero a su vez ya lo estoy diciendo: el 100% de los recursos lo tiene que manejar el alcalde y la alcaldesa en cada localidad. No puede haber esta suerte de peaje, y utilizo ese término porque se quedaban con parte de los recursos de los municipios y eso estaba mal.

Has hablado de un “mazazo impositivo” en Canelones. ¿Cómo es eso?

Año 2021: la intendencia incrementó un 400% la contribución inmobiliaria a través de la tasa de servicio. La tasa de servicio es la que está asociada a la recolección de residuos. Tú recordarás que allí el intendente [Orsi] estaba de licencia. Cuando retornó, mandó a la Junta Departamental diciendo: “Vamos a bajar algunos padrones”. Se había equivocado el hombre. Había sido un mazazo tremendo. En nuestro período como intendente 2025-2030 no va a haber mazazo impositivo. Vamos a ajustar por IPC. Y esta conducta recaudadora que tiene la IC la vamos a cortar.

Hablemos de propuestas. Has planteado que, en caso de resultar electo intendente, llevarás adelante un puerto deportivo. ¿Dónde será y cómo lo financiarás?

Hace 70 años que la comunidad de Atlántida, y en Canelones en general, se viene hablando de este tema. Es el único departamento que tiene costa en que el Estado nunca invirtió un peso. En todo el río Uruguay, desde el Río de la Plata al océano el Estado invirtió. Ahora es el momento de que el Estado invierta en la costa canaria. En mi gobierno nacional, 2020-2025, dejamos todo pronto. Con Luis [Lacalle Pou] y con Falero dejamos pronto el diseño del puerto: 250 marras. El diseño del puerto en lo que es la manzana cero hoy de Atlántida. Dejamos todo pronto para que venga el gobierno nuevo e incluya un artículo del presupuesto dotando de capacidad presupuestal, son 70 millones de dólares para construir el amarradero.

Estamos en un momento oportunísimo. Hoy el gobierno le está dando prioridad a Atlántida y me parece que eso es positivo. Nosotros queremos incluir, como intendente 2025-2030, el puerto. Queremos incluir el saneamiento. Y nos reunimos en un espíritu muy de apertura con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para respaldar el hospital de la costa, que ya se anunció que va a ser o en Atlántida, en el trébol, o en Estación Atlántida, donde está hoy el mercado de cercanía. Tenemos ese espíritu de mano abierta, ¿verdad? Lo que pasó, pasó, con respecto al enfrentamiento que tuvimos. Ahora, lo que se viene es de trabajo en conjunto.

Canelones no llega al 30% de saneamiento, me informó el propio Legnani. “Es un problemón”, me reconoció para Montevideo Portal. ¿Cuál es tu propuesta respecto al saneamiento en el departamento?

Con el saneamiento hay que ser bien claro: OSE entierra los caños, la intendencia hace los pavimentos de la entrada de las viviendas. Funcionó en el consorcio canario en la Ciudad de la Costa, y es un buen ejemplo. El consorcio canario, en el primer gobierno a Carámbula —lo tengo que admitir— y continuó en el segundo, fue una solución. Ahora, hubo algunas fallas que, evidentemente, son parte de un trabajo que se fue realizando y que enlenteció el proceso. Pero esa suerte de consorcio puede ser la salida.

Se establece una unión entre OSE y la IC a los efectos de establecer un fideicomiso que permita en sí que OSE realice el enterramiento de los caños, todo el trabajo hidráulico, y que la intendencia, una vez realizada esta tarea, pavimente y genere la entrada de las viviendas. Creo que es una salida y estoy dispuesto, no solamente en la zona de la costa, sino en otros lugares del departamento, a llevarlo adelante. Ahora, creo también que el gobierno nacional nos tiene que ayudar y mucho.

Tiene que venir un segundo plan de saneamiento. El primero dejó 14 localidades de Canelones con saneamiento. Progreso, Sauce, Tala, entre varias otras localidades. Pensamos que tenemos que incluir por lo menos otras 15 o 20 más.

En caso de ganar, ¿le darías alguna responsabilidad en el gobierno departamental al FA?

Sí, sí, sí. Tú te habrás dado cuenta de que nosotros, en toda la campaña electoral, hemos cambiado el chip. Lo hemos cambiado porque entendemos que es otra elección.

“Tiene que venir un segundo plan de saneamiento. El primero dejó 14 localidades de Canelones con saneamiento. Progreso, Sauce, Tala, entre varias otras localidades. Pensamos que tenemos que incluir por lo menos otras 15 o 20 más”

Menos combativo, digamos.

Sí. La gente nos pidió propuestas. Estamos manejando muchas propuestas. No olvidamos el pasado, porque venimos de ese pasado y somos hijos de ese pasado. Y lo que dijimos antes lo sostenemos ahora y con más datos todavía, y más información. Pero entendemos que en 40 años de democracia hay una madurez del sistema político en Canelones para dos temas. El primero, como intendente, tender la mano y decirle al Frente Amplio: “Te queremos en la dirección de gobierno local porque allí gobernamos todos”. En los municipios, que son 32, va a gobernar el FA y va a gobernar la coalición republicana con el Partido Nacional y seguramente el Partido Colorado. Por tanto, allí vamos a compartir ese espacio de decisión.

Y el otro espacio de decisión que no es de mi área, justo es decirlo, porque es el legislativo, es el Parlamento de Canelones, pero sí me gustaría que los parlamentarios canarios pudieran llegar a ese acuerdo. En algunas intendencias del interior se comparte también ese espacio de decisión. De cinco presidencias, por lo general, le asignan una a la oposición. A mí me encantaría que eso sucediera. No es de mi estricta decisión porque son dos entidades separadas, el Ejecutivo y la Junta Departamental. Pero creo que con madurez política podemos llegar a eso.

Te escuché decir que esta vez la coalición republicana tiene chances reales de ganar la intendencia. No es lo que dicen las encuestas. ¿Qué te hace pensar que están ante una chance viable de dar el batacazo?

En el 2014 las encuestas decían que Luis tenía un 5% de aprobación o de llegada, y terminó ganando la interna por 10 puntos de diferencia. Salvando las distancias enormes que tenemos con Luis, que es un clase A —nosotros somos colaboradores en este tema—, entendemos que en este mes que tenemos de campaña, no solamente se puede empezar a achicar esa diferencia, sino que hay tres características que nos pueden ayudar. La primera: que del otro lado el candidato no es conocido, eso es real. Legnani no es conocido.

¿Y Lereté es más conocido que Legnani?

Lo dicen las encuestas.

¿Walter Cervini es más conocido que Legnani?

[Sebastián] Andújar. Los dos candidatos blancos tienen un mayor conocimiento de la población. No lo dice Lereté, lo dicen los profesionales que trabajan en las encuestas. Hay un trabajo de Ágora que marca eso. Segundo, que la Coalición Republicana lleva a tres candidatos. Eso genera una competencia interna que favorece un crecimiento. ¿Por qué? Porque se da aquello de que en la Coalición Republicana cada candidato está pujando por querer ganar.

Ante eso, Legnani me dijo: “Ahora son tres contra uno, y hace cinco años, eran cuatro contra uno y ganó Yamandú”.

Seguro, pero lo que Legnani, una vez más, en ese razonamiento falaz, no dice es que ahora vamos juntos y antes íbamos separados. Por eso yo digo que ahora somos tres, porque sumamos los votos como lema. Antes era uno, uno, uno y uno. Y se iba por separado. Y la otra característica que es muy importante es que los tres candidatos de la coalición somos de zonas distintas. Cervini es de 18 de Mayo, un municipio complejo, nuevo; Andújar es de Canelones capital, arraigado en una de las ciudades más longevas de Canelones. Y nosotros somos de la costa, que es lo nuevo. En definitiva, fue la última parte de urbanizarse con mayor explosión. Entonces, estamos copando distintos lugares del departamento y esas tres características nos llevan a pensar más el movimiento que se está dando: que no es una elección que esté cerrada.

¿A qué le sacaste tiempo con la campaña?

A la familia. Me encantaría, después de que termine esto, hacer dos viajes. Uno primero con la licenciada Rossana Llamosa, que es mi esposa. Es la directora de género de la Intendencia de Maldonado, hace 32 años que trabaja en la intendencia. Ella entró con [Domingo] Burgueño un febrero del año 90. Me encantaría hacer un viajecito con ella. Y el otro viaje me gustaría hacerlo con Leandro, porque no podemos hacerlo juntos, dado que está estudiando y está trabajando, entonces se le complica. Haríamos dos viajecitos y para mí eso sería refrescar una situación, ya que no les puedo dedicar el tiempo que me gustaría.

Descuento que se llama Leandro por Leandro Gómez…

Sí, lógico. Y además porque mi hermano se llama Leandro Aparicio. Es una tradición.

¿Sos feliz?

Sí, soy muy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy contento y estoy haciendo algo que para mí era una materia pendiente. Yo comparo esto con las obligaciones que tuvieron desde que se creó la Lista 400 hasta la fecha, y para mí es un honor decir que la primera candidata fue Julia Pou, de que después tuvimos otros candidatos como Remo Di Leonardi y el propio Luis en el año 2010, el senador [Amin] Niffouri y ahora quien habla. Son poquitos los candidatos y eso para mí es un gran honor. Si hoy tuviera que terminar mi actividad política y decir, bueno, con esto termino, yo estoy contento.

