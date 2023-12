Alfie dijo que, aunque gane, el Frente no va a cambiar “nada” de la reforma jubilatoria

Economía

Montevideo Portal

El economista Isaac Alfie, quien anunció dejará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el próximo 15 de diciembre, fue consultado este miércoles por la prensa sobre su postura acerca de la reforma de la seguridad social que impulsó el Gobierno y sobre la posibilidad de que en caso de llegar al poder el Frente Amplio realice cambios a la ley.

En rueda de prensa, Alfie dijo que en el escenario de que se lleve adelante el plebiscito o se derogue la reforma “nadie sabe de dónde se van a sacar los recursos”.

“Es un escenario no realista, además. Si usted me pregunta a mí, la oposición no va a cambiar nada. Si gana, no va a cambiar la reforma. No la va a cambiar porque la realidad siempre gana y es más fuerte que todo. Si la llega a cambiar o sale la reforma constitucional vamos a tener problemas muy grandes y muy rápidos”, dijo Alfie, según consignó Telemundo.

Sobre el proyecto aprobado, el economista dijo que tiene “un horizonte aproximado” hasta la década de 2040 aproximadamente, pero sin embargo aclaró que había que considerar los nuevos datos que arrojó el Censo 2023.

“El Censo dio unos números que claramente sobrepasaron para peor las proyecciones anteriores”, informó Alfie, que aclaró que no será candidato por el Partido Colorado a ningún cargo electivo. Las declaraciones del jerarca se dieron tras participar de un evento de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos.

En tanto, la propuesta del Frente Amplio tras la reforma de la seguridad social es generar una vez, desde el gobierno, "acuerdos y diálogos" amplios para tener una mirada más integral del sistema previsional, que los que consideró el Gobierno a la hora de aprobar la ley.

Montevideo Portal