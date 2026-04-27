Alertan en Italia que mujer ausente es madre biológica de niño a cargo de empresario

El Ministerio del Interior solicitó días atrás la colaboración para ubicar a María de los Ángeles González, de 29 años, que, según la Policía, fue vista por última vez a mediados de febrero en el barrio Maldonado Nuevo.

La notificación oficial de la mujer como persona ausente y su identidad tuvieron este lunes repercusiones en Italia. Allí, el diario Il fatto Quotiddiano, señaló que la mujer desaparecida es la madre biológica de un niño a cargo del empresario Giuseppe Cipriani y su esposa, Nicole Minetti, quien el 11 de abril recibió un indulto en Italia tras ser condenada por incitar a la prostitución.

El niño fue parte del argumento para que Minetti recibiera el indulto, ya que la resolución señalaba que tiene un familiar menor de edad “graves problemas de salud que requiere de asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados”, según informó El Mundo de España.

Este lunes, Il Fatto Quotiddiano señala que el niño nació a finales de 2017 y que en 2018 la Justicia lo derivó al Instituto del Niño de Adolescente del Uruguay dada la situación de su madre, en la indigencia, y de que su padre estaba preso. El reporte también indica que el menor viajó en 2021 a Estados Unidos junto a Minetti y Cipriani para una intervención jurídica, aunque el periodista plantea dudas sobre si tuvieran los permisos para llevarlo al exterior al dar cuenta de la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos en febrero de 2023.

Según señala el artículo, la abogada de los padres biológicos era Mercedes Nieto, que murió el 15 de junio de 2024 en su casa de campo de Garzón junto a su esposo Mario Cabrera.

Los cuerpos estaban completamente calcinados, y la pericia de Bomberos apuntó entonces a un incendio accidental originado en la estufa a leña de la vivienda. La versión generó dudas entre los familiares y allegados a la pareja, cuya defensa encargó una pericia privada, la que señaló la posibilidad de que una tercera persona estuviera en la finca.

En noviembre de 2025, el fiscal Sebastián Robles solicitó a Bomberos una tercera pericia. Según informa el medio maldonadense Punta News, el nuevo informe ratifica que el incendio y las muertes habrían sido accidentales. Además, destaca la ausencia total de evidencias o pruebas sobre la participación de terceras personas en el trágico hecho.