Policiales

Buscan a joven que está desaparecida desde febrero y fue vista por última vez en Maldonado

El Ministerio del Interior busca a María de los Ángeles González Colinet, una mujer de 29 años que fue vista por última vez a mediados de febrero en el departamento de Maldonado, en el barrio Maldonado Nuevo.

Ante cualquier tipo de información, la cartera pide colaboración a la población para poder ubicar a la joven, que puede hacerse por las siguientes vías:

- 911, llamada gratuita y disponible las 24 horas.

- Línea de Personas Ausentes: 2030 4638.

- [email protected]

- Presencial en cualquier seccional de policía.