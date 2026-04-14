Buscan a joven que está desaparecida desde febrero y fue vista por última vez en Maldonado

El Ministerio del Interior busca a María de los Ángeles González Colinet, una mujer de 29 años que fue vista por última vez a mediados de febrero en el departamento de Maldonado, en el barrio Maldonado Nuevo.
Ante cualquier tipo de información, la cartera pide colaboración a la población para poder ubicar a la joven, que puede hacerse por las siguientes vías:
- 911, llamada gratuita y disponible las 24 horas.
- Línea de Personas Ausentes: 2030 4638.
- Presencial en cualquier seccional de policía.
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