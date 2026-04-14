Contenido creado por Valentina Temesio
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Buscan a joven que está desaparecida desde febrero y fue vista por última vez en Maldonado

María de los Ángeles González Colinet tiene 29 años; fue registrada en el barrio Maldonado Nuevo.

14.04.2026 11:03

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2026-04-14T11:03:00-03:00
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El Ministerio del Interior busca a María de los Ángeles González Colinet, una mujer de 29 años que fue vista por última vez a mediados de febrero en el departamento de Maldonado, en el barrio Maldonado Nuevo.

Ante cualquier tipo de información, la cartera pide colaboración a la población para poder ubicar a la joven, que puede hacerse por las siguientes vías:

-            911, llamada gratuita y disponible las 24 horas.

-            Línea de Personas Ausentes: 2030 4638.

-            [email protected]

-            Presencial en cualquier seccional de policía.



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