Alcancía humana: tenía dolor de barriga y encontraron 187 monedas en su estómago

Un caso impactante episodio médico se transformó en noticia en Karnataka, India.

Según informara el medio local India Posts, el pasado 26 de noviembre un hombre de 58 años llegó a la consulta de un hospital trasladado por su familia. El paciente presentaba dolor abdominal y vómitos, y los médicos ordenaron algunos estudios de rutina en tales casos.

Al analizar las radiografías, los profesionales se llevaron una gran sorpresa: en el estómago del hombre había una enorme cantidad de monedas.

Mediante un procedimiento endoscópico se consiguió extraer todos los objetos. La crónica detalla con prolijidad que se trataba de 187 monedas de valores de una, dos y cinco rupias. El extraño “ahorro” formaba una masa de 1.2 kilos y sumaba un valor de 462 rupias, cantidad que equivaldría a unos 225 pesos uruguayos.

Karnataka | Doctors at Hanagal Shree Kumareshwar Hospital and Research Centre in Bagalkot say that they recovered 187 coins from the body of a patient who was admitted here following complaints of vomiting and abdominal discomfort. pic.twitter.com/pbOXgAADvd