Al menos 16 personas fallecidas y 30.000 evacuados por incendios en Chile

Internacionales

Montevideo Portal

Los incendios forestales en Chile que afectan a las regiones sureñas de Ñuble y Biobío dejan al menos 16 personas fallecidas y otras 30.000 evacuadas.

Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, en la región de Biobío, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Según señaló EFE, el presidente Gabriel Boric decretó este domingo el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y viajará al lugar para “tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Además, el mandatario suspendió su agenda prevista para el lunes.

Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast expresó en un mensaje publicado en X que “en este momento crítico de la emergencia no hay espacio para la política”.

“Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, añadió Kast, quien asumirá en marzo y anunciará su gabinete esta semana.

El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío, Esteban Krause, confirmó en una entrevista a un medio local que el incendio forestal que afecta al sector de Penco registra preliminarmente unas 5.000 hectáreas quemadas.

En la región de Ñuble, el informe más reciente remitido por la Conaf da cuenta de nueve incendios activos que ya han arrasado con más de 4.000 hectáreas.

Desde la noche del sábado, las condiciones meteorológicas han resultado desfavorables para el combate de los focos. A las altas temperaturas se suma el llamado “viento Puelche”, una corriente seca y cálida que desciende desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa, y que ha dificultado las labores de extinción al elevar la temperatura y reducir la humedad.

Por su topografía abrupta, sus amplias zonas boscosas y sus condiciones climáticas, Chile ha registrado incendios de forma recurrente, aunque su frecuencia e intensidad se incrementaron a partir de 2010. De acuerdo con expertos, la crisis climática, la mega sequía que se extiende por más de una década y la expansión de la denominada “interfaz urbano-rural”, donde se combinan vegetación combustible y edificaciones, han contribuido a este fenómeno.

Con información de EFE

Montevideo Portal