Internacionales

Chile declaró estado de catástrofe por incendios forestales con más de 20 focos activos

Montevideo Portal

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó este domingo el estado de catástrofe debido a los incendios que ocurren en las regiones de Ñuble y Biobío en el centro y el sur del país, según informó Europa Press.

"Todos los recursos están disponibles", anunció Boric en redes sociales, en plena movilización para combatir los 20 focos activos, especialmente en la región de BioBío.

Allí, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó que unas 20.000 personas debieron ser evacuadas en la comuna de Penco Lirquén. En ese contexto, el alcalde Rodrigo Vera declaró a Meganoticias que la situación directamente "escapa a toda lógica humana".

El hospital de Lirquén debió ser evacuado en su totalidad, tanto de personal médico como de pacientes, mientras que toda la provincia de Concepción —una de las tres que integran la región del Biobío— permanece bajo estado de alerta roja. De acuerdo con las últimas actualizaciones difundidas por el Senapred en redes sociales, casi una decena de sectores se encuentran bajo orden de evacuación.

Montevideo Portal