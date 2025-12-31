Locales

Agua marrón en playas de Punta del Este: la explicación de la Intendencia de Maldonado

La tonalidad del agua de color marrón en las playas de Punta del Este, así como la presencia de algas, sorprendió a los turistas que descansan en el balneario. Los bañistas advierten, no solo por el color del agua, sino también por su olor.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado señaló en un comunicado que “todas las playas están aptas para baño”, al tiempo que explicaron a qué se debe la tonalidad marrón que se percibe.

“El color marrón obedece a la presencia de dinoflagelados que se encuentran en la costa y que también vienen siendo monitoreados junto a la brigada de guardavidas, que informa de manera constante la situación”, sostuvo la comuna.

“Se trata de microorganismos acuáticos naturales que hay en las playas, tanto la Noctiluca scintillans como Alexandrium affine. Estas últimas causan el color marrón que se ha detectado en la costa en las últimas horas”, agregó el comunicado.

La Intendencia de Maldonado aseguró que la Dirección de Ambiente está monitoreando la situación.

En tanto, afirmaron que, siguiendo recomendaciones del Ministerio de Ambiente, “no se establece bandera sanitaria para estos casos dado que no son dinoflagelados tóxicos”.

“En el caso de personas alérgicas puede ocurrir irritación en la piel o picazón si se está ante una exposición prolongada, al igual que alguna afectación en los más pequeños. A la mayoría de las personas no les afecta la piel”, finalizó el comunicado.

