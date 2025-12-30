Locales

“Nunca la vi así”: turistas cuestionaron el color del agua de las playas de Punta del Este

Turistas que se encuentran en Punta del Este, departamento de Maldonado, se han visto sorprendidos en los últimos días por el particular color del agua en algunas playas del balneario.

En un video publicado en la red social X por el periodista Leo Sarro, se observa que el agua presenta un tono marrón y la presencia de algas, una situación que llamó la atención de quienes vacacionan en la zona de la parada 4 de la Playa Mansa.

“Parece agua de río. No sé cuál es la razón, la primera vez en 40 años que veo esto”, y “nunca la vi así”, comentaron algunos de los hombres que caminaban por la playa, sorprendidos por el aspecto del mar.

Por su parte, una mujer que dijo ser oriunda de Buenos Aires, Argentina, aseguró: “El agua está re salada. A la noche se ve fluorescente”. Otro turista señaló que “el olor es el tema. Tiene como olor a mar profundo”, en referencia al fuerte aroma que desprende el agua y que resulta molesto para quienes intentan bañarse.

“El agua está muy sucia, parece que tiene muchas algas. Muy feo”, agregó una mujer que descansaba en una reposera, mientras observaba la situación en la playa.

