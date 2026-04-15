Contenido creado por Ignacio Palumbo
Política
Foto: Presidencia (archivo).
Para acercarse y saludar
Agenda de Orsi: el presidente irá evento de homenaje a Pablo Atchugarry este miércoles
El mandatario participará de la entrega del título Doctor Honoris Causa al artista plástico, en la Universidad Católica.
Generando audio…
15.04.2026 18:21
Lectura: 1'
2026-04-15T18:21:00-03:00
2026-04-15T18:21:00-03:00
Agenda de Orsi: el presidente irá evento de homenaje a Pablo Atchugarry este miércoles
Foto: Presidencia (archivo).
Montevideo Portal
El
presidente de la República, Yamandú Orsi, participará de la entrega del título
Doctor Honoris Causa al artista uruguayo Pablo Atchugarry.
El evento
será a las 18:45 de este miércoles, en la Universidad Católica del Uruguay
(avenida 8 de Octubre esquina Garibaldi), según informaron fuentes de
Presidencia a los medios de comunicación.
En
su visita a Italia el año pasado, Orsi obsequió al papa León XIV una
escultura de una paloma, obra del artista plástico. También asistió
a la donación del nuevo museo de la FAO de una escultura de él.
Montevideo Portal
Te puede interesar
Orsi no asistirá a cumbre de “fuerzas progresistas” en España tras crítica de la oposición
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]