Política

Agenda de Orsi: el presidente irá evento de homenaje a Pablo Atchugarry este miércoles

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participará de la entrega del título Doctor Honoris Causa al artista uruguayo Pablo Atchugarry.

El evento será a las 18:45 de este miércoles, en la Universidad Católica del Uruguay (avenida 8 de Octubre esquina Garibaldi), según informaron fuentes de Presidencia a los medios de comunicación.

En su visita a Italia el año pasado, Orsi obsequió al papa León XIV una escultura de una paloma, obra del artista plástico. También asistió a la donación del nuevo museo de la FAO de una escultura de él.

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