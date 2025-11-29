Aduanas logró “incautación récord” de casi 8 millones de cigarrillos; hay cuatro detenidos

Policiales

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) logró una “incautación récord” más de 7,7 millones de unidades de cigarrillos de contrabando en la jornada del viernes 28, según informaron en la mañana de este sábado.

Según informó dicho organismo, el viernes se llevó a cabo la operación Siracusa. La investigación, desarrollada “durante varias semanas, incluyó trabajo de campo, inteligencia y análisis”, indica el comunicado difundido, y añade que se produjo en una semana en la que ya se habían concretado otros dos procedimientos relevantes vinculados al contrabando de cigarrillos.

La acción simultánea de varias dependencias del Estado “permitió asegurar los cigarrillos, los vehículos y la mercadería incautada, así como detener a cuatro personas, algunas con antecedentes penales”, reza el texto. Los detenidos declaran ante la Fiscalía de Canelones de 1º Turno, a cargo de la Dra. Irena Penza.

En concreto, se incautaron más de 7.730.000 unidades de cigarrillos, dos camiones, una camioneta y mercadería en infracción aduanera. Los procedimientos simultáneos se realizaron en Montevideo, Canelones y San José.

La valoración primaria de lo incautado asciende a aproximadamente $ 100 millones, lo que convierte a esta intervención “en una de las mayores incautaciones de 2025 en materia de contrabando”, finaliza el comunicado.

