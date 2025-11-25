Aduanas de Uruguay y Brasil desarticularon organización de contrabando de cigarros

Policiales

La Dirección Nacional de Aduanas logró desarticular una organización criminal internacional que se dedicaba al contrabando de cigarrillos en una operación en conjunto entre Uruguay y Brasil.

Según informaron, la denominada “Operación Tala” incluyó al Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), que trabajó en conjunto con la División Regional Sur (DVS) de la Dirección Nacional de Aduanas y con el apoyo internacional la Unidad de Represión al Crimen Organizado (DRACO) de Bagé y el apoyo de la Operación Fronteras y Protectores de Frontera.

Este martes, los efectivos se desplegaron de forma coordinada sobre rutas nacionales de ambos países, y lograron interceptar una camioneta que pretendía ingresar a Uruguay con los cigarrillos de contrabando.

Allí, detuvieron a un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes penales, quien transportaba vía terrestre 469.000 unidades de cigarrillos marca GIFT.

En simultáneo, la Policía brasileña llevó a cabo un allanamiento en una chacra ubicada en zona limítrofe con Uruguay, presuntamente utilizada como base de acopio y distribución de la mercadería ilícita, y detuvieron a un ciudadano uruguayo. En una camioneta, encontraron otros 160.000 cigarrillos de la misma marca, y 19 cajas de agrotóxicos, destinadas al comercio ilegal en Brasil.

Según informaron, el valor total es de $10.000.000.

