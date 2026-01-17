Locales

Adolescente se golpeó contra banco de arena en Punta del Este y se lesionó las cervicales

Montevideo Portal

Un nuevo episodio desafortunado vinculado al mar ocurrió sobre el mediodía a la altura de la escuela de surf La Olla, en la parada 3 de la playa Brava de Punta del Este, y tuvo como protagonista a un adolescente de 13 años.

Según informó la Intendencia de Maldonado mediante un comunicado, el menor se encontraba dentro del agua con una tabla de morey y, en determinado momento, fue arrastrado por una ola y se golpeó contra un banco de arena.

El impacto le provocó lesiones en la zona del cuello y tendría “comprometidas” las vértebras cervicales. El adolescente tuvo que ser rescatado por una brigada de guardavidas, que lo atendió en el lugar antes de ser derivado a un centro asistencial.

Una situación similar ocurrió este viernes a pocos metros en la misma playa, concretamente a la altura de la parada 5. En este caso, el protagonista fue un ciudadano argentino de 50 años, que tuvo que ser rescatado por un grupo de socorristas tras ser golpeado por una ola.

El extranjero sufrió un impacto “importante” y fue trasladado a un centro de asistencia por una posible lesión cervical. La Brigada de Guardavidas realizó el rescate, así como también los primeros auxilios hasta que se hizo presente la unidad de emergencia móvil.

